Утром в Романовском районе сошел с трассы автобус Фото: Прокуратура Алтайского края

Новая рабочая неделя стартовала с непогоды в Алтайском крае. В некоторых районах идут дожди и мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Автомобилистов просят быть особенно внимательными, однако в регионе уже произошло несколько ДТП. Рассказываем о самых серьезных из них.

Утром в Романовском районе Алтайского сошел с трассы автобус, который ехал по маршруту «Благовещенка – Барнаул». В салоне находилось 9 человек, двое из них пострадали. На снимках с места ДТП видно, что автобус лежит на боку.

– По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурором Романовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, – подчеркнули в региональной прокуратуре.

На шоссе Ленточный бор в Барнауле жестко столкнулись две иномарки. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки HAVAL.

– В результате ДТП телесные травмы получил водитель автомобиля Toyota Camry, ему была оказана медицинская помощь на месте аварии, не госпитализирован, – отметили в региональном управлении МВД.

В Бийске утром 31 октября произошло ДТП с участием трех машин на коммунальном мосту. По предварительной информации, водитель Nissan Murano ехала по переулку Коммунарский в сторону заречья. Бийчанка не справилась с управлением и выехала на встречку. Произошло столкновение с Hyundai Solaris и Toyota Corolla Spacio. В результате аварии водителям Nissan и Hyundai потребовалась медпомощь, сообщает МУ МВД России «Бийское».

Немало аварий произошло и на других трассах. В группе «Инцидент Рубцовск» очевидцы предупреждают как минимум о трех ДТП на трасе «Барнаул – Бийск». Также жители региона сообщают о неблагоприятной дорожной ситуации по федеральной трассе А-322 и на других участках в Алтайском крае.

– На дороге скользко, соблюдайте скоростной режим, – советуют пользователи.

По прогнозу синоптиков алтайского Гидрометцентра, днем Алтайский край все еще будет оставаться во власти непогоды. Ожидаются мокрый снег, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 15 м/с.

– ГИБДД рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки автомобиля, – подчеркнули в ведомстве.

Пешеходам также быть максимально бдительными во время непогоды, при отсутствии тротуаров нужно идти по освещенным участкам дорог и только навстречу движению, на одежде использовать световозвращающие элементы.

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