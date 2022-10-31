На Алтае 19-летняя мать избивала годовалую дочь, пытаясь «воспитать»

Ребенка изъяли из семьи Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай 19-летнюю девушку будут судить за избиение годовалой дочери. Пронзительный плач услышали соседи и вызвали полицию. Сейчас малышку изъяли у горе-матери, сообщает СУ СК региона.

Следствие установило, что женщина жила на съемной квартире в Горно-Алтайске и избивала годовалую дочь с июля по август 2022 года.

Как рассказал источник «Комсомольской правды – Барнаул», мать считала, что, применяя силу, может воспитать ребенка и научить вести себя правильно. Малышка получала за любую провинность. Например, мать била ее за то, что та залезла в шкаф и раскидала вещи или по недосмотру выбралась на лестничную площадку. Молодая женщина одна воспитывала ребенка и помешать ее методам никто не мог. К счастью, однажды громкий детский плач услышала соседка, которая сразу же позвонила в полицию.

В квартиру выехала сотрудница ПДН, которая осмотрела ребенка и обнаружила на теле девочки множественные кровоподтеки различной давности. Малышку увезли в республиканскую детскую больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Через некоторое время молодую мать лишили родительских прав. Жители соседнего региона уже оформили опеку над ребенком. Проживание малышки в новой семье контролируют органы опеки и попечительства.

Девушку обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, – подчеркнули в СК.

За истязания девушке грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае вынесли приговор в отношении мужчины, который выгнал пятилетнего сына сожительницы голым на мороз. После ЧП дело получило общественный резонанс, выяснились новые подробности издевательств над мальчиком и его двумя братьями.

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