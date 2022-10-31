«Клиент проткнул резиновую женщину, так как она не целовала его»: как в Барнауле развивалась интим-индустрия

Нижнее белье из прошлого века Фото: Анна Перевощикова

В 1992 году, 30 лет назад, в Барнауле открылся первый интим-магазин. Позднее его основатель Валентина Гридина создала в городе уникальный музей «Планета удовольствий». Это единственный в Алтайском крае музей интим-индустрии, в котором показано развитие сексуальной культуры. Корреспондент «Комсомолки» узнала, как менялись сексуальные предпочтения барнаульцев.

Интересные «штучки»

Идея создания первого секс-шопа пришла к Валентине Ивановне еще в 90-е годы.

- Это были времена, когда распадался Советский Союз, шли сокращения, люди оставались без работы. Я стала думать, как художнику при отсутствии денег остаться на виду. В итоге решила организовать магазин игрушек для взрослых. Заказывала товар везде, где могла: ездила в Москву, у нас там была сексологическая ассоциация, и в Польшу, - рассказала Валентина Ивановна.

Конечно, ассортимент был не такой широкий, как сейчас. Да и инструкции прилагались далеко не ко всем игрушкам. Казалось, что некоторые продавцы и сами не знали, для чего нужна та или иная штучка.

- Теперь-то я знаю, что такое мужской протез. А тогда я спрашиваю продавца: «Что это?». А он: «Кому надо, тот знает». Оказывается, сам не знал, - смеется основатель магазина.

В основном, товар производили в Америке и Германии, а вот в СССР, и правда, секса будто не было. Вопросы со знаком 18+ поднимать не любили, что уж говорить о производстве товаров для взрослых.

- Когда я пришла к начальству с просьбой помочь с открытием, мне сказали: «Придумала какую-то ерунду, зачем это нужно». Только один заместитель в Ленинской администрации помог с аптекой: в ней я открыла первый в городе интим-магазин. Первое время приходили только смотрящие – грязь носили, а покупать не покупали. И тогда мы стали брать деньги за вход, - пояснила Валентина Гридина.

При этом и тогда, и сейчас больше интереса было у мужчин.

- Наверное, потому что мужчинам всегда нужно быть «на коне», - предположила собеседница.

А вот тенденции в возрасте нет – за разнообразием приходят все - от молодежи до пожилого возраста. Забавнее всего, как люди неловко объясняются, будто оправдываются перед продавцом.

- Пришел один за мужским протезом и говорит: «Да это я не себе, а соседу, он попросил меня купить». Мне-то все равно, кому он это покупает, - добавила основатель музея.

Что касается вкусов, то и здесь все абсолютно по-разному. Сегодня человек приходит за одним, а уже завтра игрушка ему наскучит, и он придёт вновь в поиске острых ощущений. Есть у Валентины и постоянные клиенты.

Музей «Планета удовольствий» Фото: Анна Перевощикова

- Раньше часто приходилось самой стоять продавать, и порой люди несли такое… По телефону звонил мужчина, спрашивал, есть ли у нас «золотой дождь». Иногда заказывают что-то необычное: один мужчина брал у нас анальную пробку немалого размера, потом позвонил и сказал, что после интима вчетвером ему пришлось ехать в реанимацию, чтобы зашивали все. Как-то раз глухонемой брал надувную куклу, на следующий день принес на возврат, я спросила: «Что случилось?», сказал, что проткнул ее иголкой. На вопрос «Зачем?» ответил, что она его не целовала и не обнимала, - рассказала Валентина.

По словам директора магазина, секс-культура и сейчас не ушла далеко от советских времён. На многие вопросы ещё стоит табу, родители не говорят с детьми на откровенные темы, хотя интерес у них есть.

- Школьники забегают, чтобы что-то посмотреть, мы их выгоняем, порой приходится припугивать охраной или звонком родителям. Если забегают, значит, интерес есть, а родители с ними не говорят, никто и ничего им не объясняет, поэтому и черпают знания откуда попало, - добавила основатель музея.

Сейчас существуют секс-игрушки на любой цвет и вкус, но и в старые времена люди были богаты на фантазии. Это доказывают и «игры». Одна из них носила название «Куда попадешь» и предназначалась для участия двух женщин и одного мужчины.

Про музей

За множество лет своей работы Валентина поняла, что ей есть чем поделиться с горожанами, и решила организовать музей интима. Он открылся в октябре 2012 года. Заведение уникально - к примеру, лишь там можно увидеть лобковый парик.

Музей «Планета удовольствий» Фото: Анна Перевощикова

- Раньше презервативы делали и из кишок, и из ткани, а они имели свойство спадать. Так люди заражались венерическими заболеваниями, и у них выпадал лобковый волос, поэтому прибегали к парикам. Такой экспонат есть только у нас, - подчеркнула Валентина Ивановна.

В любой культуре секс был неотъемлемой частью. На экскурсиях участникам рассказывают, в том числе об устоях и традициях разных стран. Среди экспонатов есть уникальные статуэтки, собрание книг, белья и необычных игрушек для взрослых.

Кстати, под одной крышей расположены сразу три музея Валентины Гридиной: интеллектуальный музей Гридиных «В кругу семьи» и Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина. Все экспонаты Валентина Ивановна собирала не меньше 30 лет.

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