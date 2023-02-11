Сладкие мастер-классы, открытый микрофон, романтические спектакли. Афиша ко Дню Святого Валентина в Барнауле 2023

В этом году 14 февраля выпадает на вторник Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро наступит самый романтичный праздник в году – День Святого Валентина. Влюбленные пары отмечают его по всему миру 14 февраля. Какие мероприятия в честь этого события пройдут в Барнауле, куда можно сходить – в материале «КП».

Мастер-классы

Изготовление сладкого подарка ко Дню влюбленных (14+)

Когда: 12 февраля, 10.30 часов

Где: Студия кондитерского мастерства «Глазурь», ул. Геодезическая, 47е

Поймать романтическое настроение и заодно сделать сладкий подарок можно на мастер-классе по изготовлению десертов. Каждый участник приготовит свою сладкую коробочку, которая бедт наполнена американским печеньем с шоколадом, изысканными конфетами «Трюфель» или «Птичьим молоком», приготовленным собственноручно.

«Подарки любимым» в Galaxy (16+)

Когда: 12 февраля в 14.00 часов

Где: ТРЦ «Galaxy», пр. Строителей, 117

– Под чутким руководством мастера вы сделаете подарок для самого дорогого вам человека. Участие в мастер-классе – бесплатно, - сообщается на сайте торгового центра.

Какой именно подарок будут делать посетители на мастер-классе – не уточняется. 14 февраля в торговом центре будет играть саксофон, а купидоны будут раздавать подарки.

На открытом воздухе

«Растопим лед своими сердцами» (6+)

Когда: 14 февраля, 19.00 часов

Где: парк «Арлекино», улица Георгия Исакова, 149А

В программе мероприятия – диджей, флешмоб, видеосъемка с высоты птичьего полета, розыгрыши призов, конкурсы. Также во время праздника будет проходить открытый микрофон. Каждый желающий сможет выразить чувства, сказаться слова любви своей второй половинке, друзьям, родным.

Театр

«Эти свободные бабочки» (16+)

Когда: 14 февраля, 18.30

Где: Алтайский театр драмы, ул. Молодежная, 15

История, уже успевшая полюбиться барнаульским зрителям. Он – американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она – его соседка по съемной квартире, «плохая девчонка», уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежать от мужа. Он – замкнутый философ. Она – взбалмошная искательница приключений. Могут ли понять друг друга столь разные люди? Чем закончится их случайная встреча.

Кино

«Свободные отношения» (16+)

Когда: в прокате с 9 февраля

Где: кинотеатр «Pioneer», сеть «Киномир».

В фильме представлена история двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых поглотил бы. Чтобы сохранить брак ради сына, супруги решаются жать друг другу немного вольности.

«Знакомство родителей» (16+)

Когда: в прокате с 9 февраля

Где: кинотеатр «Pioneer», сеть «Киномир».

Американская комедия о молодо паре, которая решает пожениться и, наконец, познакомить своих родителей друг с другом. Но встрече оказывается, что родители не просто знакомы, а имеют множество пикантных секретов как друг от друга, так и от молодоженов.

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