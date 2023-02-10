Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2023 10:15

Житель Барнаула обнаружил на своем подворье 28 мертвых овец

Прокуратура проводит проверку
Александра Сапожкова
Пока не известно, кто именно напал на животных

Пока не известно, кто именно напал на животных

Фото: Прокуратура Алтайского края

10 февраля житель Барнаула, который занимается разведением овец, на своем подворье в учхозе Пригородном обнаружил 28 трупов животных. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

- Он обнаружил гибель особей при кормлении. На теле животных имеются повреждения, - сказали в ведомстве.

Судя по фото, на телах множество кровавых ран в самых разных местах. Сейчас по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка.

- Будет дана оценка произошедшему, организовано взаимодействие правоохранительных органов и органов ветеринарного контроля, – сказала помощник прокурора края Мария Антошкина.

Пока не известно, кто именно напала на овец - человек или более крупное животное.

Напомним, что недавно в Бийске бродячие собаки загрызли кроликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безнаказанная жестокость: неизвестные вновь расстреляли не ожеребившихся лошадей на Алтае

В Петропавловском районе вновь расстреляли лошадей. В январе этого года жертвами неизвестных стали 53 лошади, в том числе не ожеребившиеся кобылы и жеребята, а в ноябре смертельно ранили еще двух кобыл, которые также ждали потомство (подробнее)

ЧПИнтересное