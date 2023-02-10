Житель Барнаула обнаружил на своем подворье 28 мертвых овец

Пока не известно, кто именно напал на животных Фото: Прокуратура Алтайского края

10 февраля житель Барнаула, который занимается разведением овец, на своем подворье в учхозе Пригородном обнаружил 28 трупов животных. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

- Он обнаружил гибель особей при кормлении. На теле животных имеются повреждения, - сказали в ведомстве.

Судя по фото, на телах множество кровавых ран в самых разных местах. Сейчас по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка.

- Будет дана оценка произошедшему, организовано взаимодействие правоохранительных органов и органов ветеринарного контроля, – сказала помощник прокурора края Мария Антошкина.

Пока не известно, кто именно напала на овец - человек или более крупное животное.

Напомним, что недавно в Бийске бродячие собаки загрызли кроликов.

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