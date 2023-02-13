Путешественники нашли следы старой Бийской крепости

Долгожданная экскурсия по Бийску. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

Томские блогеры выпустили первую большую серию своего путешествия по старому Бийску, где им удалось отыскать следы древней крепости и не только.

– Мы провели сложную работу, проанализирована тонна материала. Приятного просмотра! – говорит один из авторов ролика Александр Шапошников.

Само путешествие в наукоград состоялось еще летом, но только зимой завершился монтаж фильма, так что зрители могут сполна насладиться красотами старой части Бийска. Кстати, как признались в самом начале ролика блогеры, их подписчики часто просили провести «экскурсию» именно по этому городу, ведь Новосибирск уже был, Барнаул тоже, да и в Монголию ребята заезжали. А вот Бийск долгое время оставался в тени, как перевалочная база, но, как, оказалось, стоит отъехать чуть в сторону от музея Чуйского тракта и можно перенестись в прошлое на несколько веков.

Виды старой части Бийска. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

- Бийск бездонный. Он как Алтай в целом: каждый раз едешь, и каждый раз видишь что-то новое, - говорят путешественники.

Главный пункт, который пытались отыскать ребята – это Бийская крепость. В середине XVIII века она стала одним из опорных пунктов пограничной Колывано-Кузнецкой линии. Однако в наше время сооружение практически утеряно и обычному туристу будет достаточно сложно найти хоть какие-нибудь ее элементы.

Границы Бийской крепости. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

Проблема еще и в том, что карту крепости найти в интернете не проблема, но на местности уже достаточно сложно ориентироваться – многие старинные здания утеряны, а часть города буквально перекроили.

Но что однозначно порадовало блогеров, так это то, что, несмотря на всю провинциальность Бийска, в нем можно найти старые особняки, которые однозначно строили люди с огромным чувством прекрасного.

Яркий пример - Дом купца Васенева. Он сохранился до наших времен практически в первозданном виде. Особой изюминкой являются лепестки из кирпичей, которые украшают фасад.

Кирпичные лепестки. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

По пути своего следования ребята также совершенно случайно заметили столб, который и сейчас используется, но, по всей видимости, он был изготовлен еще во времена Российской Империи. А затем нынешним владельцем дома перенесен к усадьбе. Сейчас он стоит у обычного коттеджа.

Имперский столб. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

Совсем недалеко от него путешественники встретили трансформаторную подстанцию и уже собирались пройти мимо, потому что, казалось бы, что может быть интересного в этом инженерном сооружении, но случайно заметили под облупленной краской имперские кирпичи! Сначала они подумали, что подстанцию просто собрали из того, что было, а именно из императорского кирпича, но предыстория их сильно удивила.

Трансформаторная подстанция. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

Бийский историк Сергей Исупов рассказал, что в том месте действительно стояли имперская трансформаторная подстанция, построенная в 1910 году. А уже в 30-е годы ее перестроили, но также использовали этот кирпич.

- Как отличить имперский кирпич от современного? Он темнее за счет того, что были другие технологии. И он не так сильно спрессован. У каждого кирпичика есть своя собственная фактура, - объясняют они.

Судя по старым картам, именно на том самом месте, где сейчас стоит подстанция, располагался пороховой погреб. Однако историки до сих пор не знают: связаны ли эти две постройки или нет.

На улице Советской есть небольшая площадь, где стоят пушки и именно на этом же самом месте они располагались больше сотни лет назад. Отлиты они были еще в 1702 году. Сейчас их установили на камне, на котором есть надпись. Она гласит, что пушки располагались на Бийской крепости еще в начале 18-го века. Так что да, они настоящие и прикоснуться к истории может любой желающий.

Прогуливая по улице Пролетарской в сторону реки Бии, путешественники наткнулись на целый комплекс руин, напоминающих военные постройки. Чем-то архитектура напомнила им немецкие постройки в Балтийске Калининградской области.

Комплекс руин. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

- Вот то здание похоже на казарму… - размышляет один из них.

- А что если это и есть место древнего острога? – вступает второй.

И как раз практически в этом самом месте раньше располагалась церковь – это было первое каменное строение Бийска, но, увы, при советской власти ее разрушили. Так город лишился уникального исторического сооружения.

Карта крепости. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

Тем не менее, опираясь на данную находку, блогеры смогли определить восточную границу крепости. Теперь по карте они выстроили ее очертания. А вот о том, получится ли у них найти остатки той самой крепости, они расскажут во втором выпуске путешествия.

Западная граница Бийской крепости. Скриншот видео YouTube-канала Страсти Имперские

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