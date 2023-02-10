Алтайские юнармейцы познакомились с участниками боевых действий Афганистана и СВО

Движение набирает популярность в крае. Фото: Сергей Кулыгин

Подростки из алтайских отрядов движения «Юнармия» встретились с участниками боевых действий – Афганской войны и СВО.

Напомним, «Юнармия» была образована в 2016 году. За эти годы в неё вступили более миллиона школьников со всей России. Движение набирает популярность и у алтайских подростков. Сейчас в крае сформирована сеть отрядов – 500 объединений, в них занимаются 14 тысяч юнармейцев. Это движение призвано воспитать в детях дух патриотизма, помочь им выбрать правильный жизненный путь.

Фото: Сергей Кулыгин

В Бийске расположен «Алтайпатриотцентр», где проходят мероприятия «Юнармии». Для того, чтобы обменяться опытом, в город приехали юнармейцы из Залесовского муниципального округа.

- Это не первый случай, когда подростки Алтайского края собираются вместе. Летом проходили сборы, на которые приезжали отряды из Поспелихинского, Павловского, Бийского районов. Около 100 человек жили в палаточном городке, посещали различные мастер-классы, - рассказывает Евгений Овчинников, начальник штаба регионального отделения.

Фото: Сергей Кулыгин

Юнармеец Григорий Гариков из отряда «Патриот» с воодушевлением рассказывает, как вместе с другими ребятами они помогают пенсионерам, очищают памятные знаки, регулярно посещают слеты. При этом для молодежи очень важны наставники, ведь именно их пример прививает ребятам истинные ценности и формирует представление о настоящем патриотизме.

Участники движения изучают воинское дело, учатся собирать и разбирать автомат, сдают нормы ГТО - каждый юнармеец находится в отличной физической форме. А еще ребята в красных беретах отлично знают, что такое любовь к Родине, чтут историю своей страны и понимают, как важно приходить на помощь к тем, кому она требуется.

- Общие ценности объединяют все поколения, помогают принимать социальные и культурные коды своего народа, понимать историю правильно, - подчеркнул депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Юнармия. Фото: Сергей Кулыгин

Он принял участие в уроке мужества, который провели ветеран Афганской войны Евгений Нестеров и участник СВО, получивший осколочное ранение. Сейчас наш земляк проходит лечение, но все равно приехал на встречу с юнармейцами.

«Я офицер русской армии, знаю, что от меня требует и ждет государство, мне просто необходимо выполнять поставленные задачи, отдавать долг своей родине», делится с ребятами участник СВО. Подрастающее поколение должно понимать, что в Великую Отечественную войну их прабабушки, прадедушки отдавали свои жизни, выполняя тот же самый долг, что и мы выполняем сейчас».

Не возникает сомнения, что такие мероприятия нужны и важны.

«Они укрепляют горизонтальные связи между организациями. Но самое главное, что для ребят это возможность и пообщаться, и обменяться мнениями, посмотреть на навыки других и сравнить со своими. Поэтому чем больше таких коммуникаций будет, тем лучше, эффективнее будет работать организация», резюмировал Александр Прокопьев.

Помимо беседы с воинами, чьи истории очень впечатлили ребят, прошел мастер-класс, на котором юнармейцы из Бийска показали своим гостям как сделать окопную свечу. 150 штук школьники уже отправили нашим бойцам в зону СВО.

Фото: Сергей Кулыгин

Напоследок Александр Прокопьев обратился к юным патриотам:

- Двигайтесь вперед в своих навыках, разбирайтесь в том, что происходит и в мире, и в нашей стране, и будьте честны перед своей Родиной.

Стоит отметить, что юнармейцы реализует огромное количество проектов, изучают основы военной службы, историю, занимаются туризмом, есть у них даже своя лига КВН. Движение организует не только военно-патриотические мероприятия, например, в 2020 году под эгидой Юнармии прошел Всероссийский чемпионат по киберспорту. Иными словами, подростки имеют возможность развиваться в самых разнообразных направлениях.

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