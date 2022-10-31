Главные события октября-2022 на Алтае: непогода, затмение и мобилизация

Солнечное затмение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувший октябрь запомнится жителям Барнаула и Алтайского края, в большинстве своем, погодными и космическими катаклизмами и явлениями: снегопадом, ураганным ветром, солнечным затмением и многим другим. О главных событиях месяца читайте в материале «Комсомолки».

Мобилизация

Пожалуй, главной темой месяца все же является мобилизация и все, что с ней связано. Пока призванных на службу отправляют в учебный центр в Омске, на местах власти стараются оказать всяческую помощь и поддержку их семьям.

На сегодняшний момент губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подписал ряд постановлений, согласно которым, мобилизованным и их родственникам полагаются различные выплаты и льготы. Так, к примеру, в начале октября глава региона принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей каждому мобилизованному жителю края. Вскоре после этого на их счета стали поступать первые переводы.

Помощь мобилизованным Фото: Олег УКЛАДОВ

Тем временем дома семьи военнослужащих получили ряд льгот, в том числе внеочередное зачисление в детские сады по достижении полутора лет, отмену платы за них, бесплатное горячее питание для школьников и студентов, бесплатное посещение музеев, содействие в поиске работы и получении профессионального и дополнительного профессионального образования, содействие в трудоустройстве и многое другое.

Помощь мобилизованным Фото: Олег УКЛАДОВ

Спорт

Для любителей спорта октябрь ознаменовался домашними матчами сразу всех профессиональных команд Барнаула (за исключением «Коммунальщика»). Хоккеисты «Динамо-Алтай» принимали на своем льду ЦСК ВВС из Самары. В серии из четырех матчей, в трех наши спортсмены оказались сильнее. После они отправились на выезд в Набережные Челны, но там команда Евгения Бакланова одержала только одну победу.

"Динао-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

Волейболисты «Университета» провели дома сразу два тура: принимали магнитогорскую «Магнитку» и тюменскую «Тюмень». Кроме того дружина Ивана Воронкова играла на выезде. Встречи завершились с переменным успехом, и на сегодняшний день наш коллектив занимает предпоследнюю, седьмую строчку турнирной таблицы. Впрочем, это только самое начало сезона и все еще может поменяться.

Баскетболисты «Барнаула» также порадовали болельщиков своей игрой. 19 октября на своем паркете они встречались с «СШОР-Локомотив-Кубань» и в овертайме обыграли 105:97, а вот 22 октября уступили московской «Руне» 73:93, но при этом продемонстрировали невероятную самоотдачу, которую никак нельзя списывать со счетов.

"Барнаул" - "Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот футболисты «Динамо» выдали что-то невероятное: победную серию из трех матчей подряд. Все они прошли на родном стадионе, а дома, как говорится, и стены помогают. Странно, что до этого они не особо помогали. Остается буквально пара игр, и можно будет подводить итоги осенней части Первенства России.

Непогода

Октябрь в плане погодных условий показал свою неуравновешенность: тут тебе и дожди, и снегопад, и ураганный ветер, и внезапное потепление.

Так, в ночь на 23 октября на Барнаул налетел ураганный ветер. Он крушил все на своем пути: валил и ломал деревья, крушил заборы, разбрасывал стройматериалы, переворачивал остановки. В социальных сетях горожане рассказывали о том, как упавшие деревья разбивали окна на балконах, порывами ветра срывало подсветку с домов. Последствия непогоды устраняли еще несколько дней.

Солнечное затмение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

А вечером 25 октября сотни барнаульцев с телескопами, фотоаппаратами и прочей техникой собрались в Нагорном парке. Все ради того, чтобы запечатлеть частичное солнечное затмение. Они принесли с собой старые компьютерные дискеты, рентгеновские снимки и даже CD-диски, ведь только с помощью искусственного затемнения реально рассмотреть уникальное космическое явление.

Несмотря на то, что Луна только частично закрыла Солнце, всего где-то на 50-60%, барнаульцы были настолько впечатлены увиденным, что закат провожали аплодисментами.

Солнечное затмение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

К сожалению, в следующий раз нечто подобное жители краевой столицы смогут увидеть нескоро. 1 июня 2030 года Солнце спутник Земли перекроет светило более чем на 80%, а вот полное затмение смогут увидеть только наши будущие праправнуки – в 2142.

Солнечное затмение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Солнечное затмение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Солнечное затмение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" - "Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динао-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динао-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динао-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динао-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

Помощь мобилизованным Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

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