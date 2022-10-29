Хэллоуин будут отмечать 29 и 30 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В предстоящие выходные весь мир отметит самый страшный, таинственный и необычный праздник. «Комсомолка» подготовила программу на Хэллоуин в Барнауле в 2022 году.

Хэллоуин – это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Еще его называют Днем Всех Святых. Собственно, отсюда и сокращенное название HALLOWEEN, что в переводе буквально означает «вечер всех святых».

В западных странах в праздничную ночь принято выпрашивать сладости. Еще ранее – развлечения. Так что можно сказать, что в наше время все вернулось к исторической правде. Впрочем, как и за бугром, так и в России, Хэллоуин – это неофициальный праздник. Так что каждый развлекается, как может.

Рок-вечеринка

Любителей рока 29 октября приглашают на страшно веселую HALLOWEEN-ВЕЧЕРИНКУ. В этот вечер на сцене выступят группы: «Тень От Солнца», «Волны», «АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ», «Малые Черти», «From Scratch», «Агент Орранж». Кроме того в программе конкурсы, призы и подарки, невероятное веселье и непередаваемая атмосфера.

Где: music & dance bar «Перелетный Кабан», ул. Взлетная, 2Е.

Когда: начало в 19.00.

Вход: 400 рублей; В костюме – 200 рублей.

В этот же день «ХУРМА» будет нагонять жуть на своих гостей. Масштабный концерт, который доведет зрителей до безумства. На цену поднимутся: RoyalBlyat', «3 Дня до весны», Pioneers Of Purity, «Люди которые Дышат», «До КосТей».

Где: ул. Чеглецова 25а.

Когда: сбор гостей 18.30

Вход: 400 рублей.

30 октября в HAIRY LEMON PUB состоится Halloween fest. Развлекать публику будут: «Мои любимые кошмары», «Кола со льдом», «45dB», «DIRT», «ЕБНП». Праздничный образ приветствуется.

Где: ул. Лазурная 13.

Когда: сбор гостей в 18:00. Начало в 19:00.

Вход: предварительно - 300 рублей, в день концерта - 400 рублей.

День тыквы

ТРЦ Galaxy 29 октября приглашает на самый добрый осенний праздник «Тыква Day» - это ответ на зловещий Хэллоуин. В программе «Тыквенный забег», фотозона, аттракционы, блеск-тату, конкурсы и многое другое. Те, кто придет в оранжевом – получит угощение от кофейни.

Кстати, в честь праздника будет еще много всего тыквенного! Так что присоединяйтесь.

Где: ТРЦ Galaxy, центральный атриум.

Когда: 14.00.

Вход: свободный. Участие бесплатное.

«Мафия»

30 октября театральная студия «Ирбис» приглашает детей на тематическую игру «Мафия».

– Город засыпает, просыпаются... Хеллоуинские персонажи. В ночь на Хеллоуин происходит череда загадочных убийств. Кто виновен? Все ли те, за кого себя выдают? Разберемся в этом на тематической вечеринке! – говорят организаторы.

Дресс-код приветствуется, причем фантазию гостей никак не ограничивают. Но лучший костюм обязательно получит приз.

Где: Интернациональная, 116.

Когда: 18:30.

Вход: 200 рублей.

Танцы

Halloween Latino Party – то место где можно самому создать себе праздник. Танцевальная вечеринка пройдет 30 октября в Art`ABrewery pub.

Организаторы обещают настоящий Хэллоуин и различные сюрпризы от нечисти. Чем интереснее образ гостя, тем веселее будет праздник, а танцы горячее. И не забудьте выучить движения легендарного «Thriller» Майкла Джексона. В этот вечер они вам пригодятся.

Где: пр.Социалистический, 23.

Когда: с 19:00 до 23:00.

Вход: пришедшим в образе - вход бесплатный, без образа - штраф 250 рублей (наличными).

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