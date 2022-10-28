Горячее питание в школе и места вне очереди в детсад: какую помощь получат семьи мобилизованных на Алтае

Меры поддержки будут действовать с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семьям мобилизованным. Рассказываем, как и какую помощь они могут получить.

Согласно указу, помощь получат семьи жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации или заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции.

Дети мобилизованных, которые учатся в школах и в краевых организациях профессионального образования, получат бесплатное одноразовое горячее питание. Пожилым людям и инвалидам из семей мобилизованных бесплатно окажут социальные услуги. Также членов семей военнослужащих направят в краевые государственные организации социального обслуживания в первоочередном порядке.

– Для родственников военнослужащих будет оказано содействие в поиске работы, организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, – отмечает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, указ предусматривает внеочередное зачисление детей военнослужащих по достижении ими возраста полутора лет в детсады (при наличии свободных мест) и освобождение таких семей от платы за них.

Чтобы получить помощь, нужно будет написать заявление. Меры поддержки будут действовать с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

– Членами семьи военнослужащего считаются супруг (супруга), родители, несовершеннолетние дети и дети-инвалиды в возрасте старше 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в государственных образовательных организациях по очной форме, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего, – сказано в указе

Ранее мы писали о том, что в настоящее время специалисты минсоцзщаиты организовали работу с более чем 70% семей мобилизованных. В приоритете работы – бытовые и юридические вопросы, а также оказание психологической поддержки. Для этого краевые психологи прошли специальное обучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менеджер встал за станок. Алтайские активисты рассказали, как помогают мобилизованным

Волонтеры Алтайского края продолжают отправлять гуманитарную помощь военнослужащим (подробнее)