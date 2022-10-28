Средства от паразитов, часы для унтер-офицеров: что в Первую мировую отправляли из Барнаула воинам в подарок

Выставка Фото: Марина КОЧНЕВА

«Соколы и вороны» - так назывался спектакль, который, как гласит афиша, ставился с разрешения начальства 23 апреля 1916 года в Барнауле, средства от которого шли на нужды войны. Афишу спектакля, поставленного железнодорожниками в начале XX века, можно увидеть на любопытной выставке «История благотворительности Алтая», реализованной при поддержке губернаторского гранта Алтайским отделением Российского детского фонда. Среди других интересных экспонатов, найденных сотрудниками в музеях, государственных и личных архивах есть и материалы о благотворительности времен Первой мировой.

Выставка Фото: Марина КОЧНЕВА

К примеру, сохранились документы, в которых сообщается, что предполагается устроить «улично-кружечный сбор в пользу местного отделения Сибирского общества для подачи помощи раненым и больным воинам». В обращении в комитет начальников средних учебных заведений Барнаула говорится о «покорнейшей просьбе» - «не будет ли признано возможным разрешить воспитанникам и воспитанницам учебных заведений Барнаула принять участие в означенном сборе».

Есть в экспозиции и список вещей, которых желательно отправить солдатам в подарок на Пасху. Среди прочих перечисляются следующие: табак (папиросы или махорка), сухари (хорошо высушенные), средства от паразитов, белье (не теплое), толстые нитки и толстые иголки, письменные принадлежности, химический карандаш, английские булавки, огниво (так как иногда при сырости спички не отвечают своему назначению), часы для унтер-офицеров, машинки для стрижки волос, копченая колбаса, консервы, голландский сыр, леденцы орехи и другие непортящиеся сладости…

Выставка Фото: Марина КОЧНЕВА

Среди представленных на выставке документов есть также ходатайство Господину Директору Бийской мужской гимназии о том, чтобы «в каникулярное время священники гимназий были прикомандированы к батальонам в целях воспитания доблестного духа в воинах».

Напомним, что первая мировая война началась 28 июля 1914 года и закончилась 11 ноября 1918 года. В мировом конфликте с участием 38 государств погибли около 9 миллионов человек в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней.

Выставка Фото: Марина КОЧНЕВА

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