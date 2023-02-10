Отомстил. Житель Алтая изнасиловал знакомую за то, что она свидетельствовала против него

Все произошло 13 ноября 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чойском районе Республики Алтай закончилось расследование дело об изнасиловании. Поводом для гнусного поступка стала месть. Подробнее об этом – в материале «КП».

Все произошло 13 ноября 2022 года. Компания отдыхала за селом. Рано утром потерпевшая пошла в туалет, где ее подкараулил знакомый.

– 35-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к потерпевшей, применяя физическое насилие, снял с последней одежду, после чего изнасиловал ее, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Как выяснилось, мужчина так решил проучить свою знакомую. За несколько дней до этих событий он ввязался в драку, где избил мужчину. Потерпевшая в тот день тоже отдыхала вместе с ним и честно рассказала о произошедшем полицейским. Дебошира задержали и назначили ему административный штраф. Недовольный таким положением дел, он решил отомстить женщине, подгадав удобный случай. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.

Теперь мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Уголовное дело направили в суд.

Суд в Алтайском крае в скором времени суд будет рассматривать другое дело, завязанное на мести. Ситуация была прямо противоположной. 22-летняя жительница региона обвинила знакомого в изнасиловании, чтобы отомстить ему. Против нее завели дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде 3 лет колонии.

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