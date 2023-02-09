Если зубы отбелить, они раскрошатся, как мел? 10 наивных вопросов стоматологу

Лечебные пасты назначаются только стоматологом Фото: Олег УКЛАДОВ

9 февраля, в День стоматолога, в редакции алтайской «Комсомолки» с самого утра разгорелись споры: про щетки, пасты, ирригаторы, про желтизну и белизну зубов, про нити и зубочистки. Каждый настаивал на своем и приводил примеры. В итоге мы поняли, что абсолютно ничего не знаем о такой простой ежедневной процедуре, как чистка зубов. И решили обратиться за пояснениями к барнаульскому стоматологу Александру Тихонову. Мы задали специалисту 10 наивных, но важных вопросов.

1. Утром чистить зубы нужно перед едой или после?

- После. Чтобы убрать остатки еды и сохранить зубы чистыми до следующего приема пищи. А вечером зубы следует чистить после еды перед сном.

- Но ведь говорят, что после ночи во рту скапливаются бактерии, и если не почистить зубы до еды, то они с пищей попадут в желудок…

- Но вы же перед сном почистите зубы. Поэтому никакие бактерии не скопятся и никуда не попадут.

2. Если зубы чистить долго, сотрется ли эмаль?

- Вообще зубы рекомендуется чистить 3-5 минут. Но если вы будете уделять этому 10-15 минут, ничего страшного не случится. Однако при условии, что вы будете пользоваться обычной щеткой средней жесткости и обычной пастой без крупных абразивов, которые могут повредить эмаль.

3. Говорят, надо покупать пасту, в составе которой хлоргексидин?

- Пасты делятся на лечебные и повседневные. И пасты с хлоргексидином относятся как раз к лечебным. Они предназначены для того, чтобы снять воспаление с десен, обеззаразить полость рта. Но лечебные пасты назначаются только стоматологом. Если вы сами решите ей пользоваться, никакого смысла не будет. Так как прежде нужно обязательно провести профгигиену: убрать назубные, поддесневые отложения и так далее. Только после этой процедуры есть смысл пользоваться лечебной пастой. Тогда она будет проникать и давать эффект.

4. Можно ли постоянно пользоваться отбеливающими пастами?

- В отбеливающих пастах содержится крупный абразив, очистка идет за счет механического воздействия. И использовать их также нужно только по показаниям стоматолога. Мы рекомендуем пользоваться такими пастами раз в год в течение месяца. То есть месяц попользовались, эффекта добились, а потом взяли восстанавливающую пасту, которая снимает чувствительность зубов и закупоривает дентинные канальцы.

5. Что лучше, пасты или сухие зубные порошки?

- Конечно, пасты. В порошках содержится много крупного абразива. А в пасте все компоненты дозированные. И этим порошком вы либо испортите себе зубы, либо не очистите их как положено.

6. Зубные щетки - чем дороже, тем лучше?

- Да. Это я могу подтвердить, даже исходя из собственного опыта. Более дорогие щетки дольше служат, их щетина не так пушится. Но мы должны менять щетки каждые 3-6 месяцев. Поэтому лично я не вижу смысла покупать щетку за тысячу рублей на такой короткий срок.

- А какую жесткость выбирать?

- Щетки имеют три степени жесткости: мягкая, средняя и жесткая. Мы рекомендуем взрослым средней жесткости, а детям - мягкой, чтобы не травмировать десна. Жесткие стоматологи назначают, если средняя не справляется с налетом в течение полугода.

- Может, лучше покупать электрическую?

- В этом вопросе нет понятия лучше или хуже. Просто всеми щетками нужно уметь правильно пользоваться. Если справляетесь обычной, то ради бога; хочется быть современными, научитесь правильно пользоваться электрической.

7. Почему зубы от природы имеют желтый оттенок и вредно ли их отбеливать?

- Научно доказано, что чем желтее зубы, тем крепче эмаль. Посмотрите на клыки человека - они всегда желтее, чем остальные зубы. Потому что мы от природы хищники, и клыки у нас крепкие, мощные, и эмаль у них толще. Отбеливать зубы я не рекомендую. Это очень вредная процедура. Там используется 40%-я перекись водорода, под воздействием которой эмаль становится хрупкой: 3-4 процедуры, и она может начать крошиться, как мел. Я бы не советовал делать даже одну процедуру.

8. Если во рту стоят коронки, обязательно нужно пользоваться ирригатором?

- Ирригатором можно пользоваться всем, не только тем, у кого есть коронки. Струя воды удаляет налет в труднодоступных местах, куда не добирается щетка, делает массаж десен. В общем, его использование дает одни плюсы. Правда, в силу дороговизны не все его могут себе позволить.

- А если струя расшатает коронку?

- Не расшатает, не такая уж она и мощная.

9. Когда пользоваться жидкостью для полости рта: после чистки зубов или после еды?

- После чистки. Это типа кондиционера, который удаляет запах и обладает антисептическим, противовоспалительным эффектом. Почистили - пополоскали. И ирригатор, и жидкость – это не основной уход, это дополнение к щетке и зубной пасте. После еды тоже можно полоскать - хуже не будет. Но как щеткой и пастой убрать остатки еды не получится.

10. Зубочистки – это палочки-выручалочки?

- Зубочистки я вообще никому не рекомендую. Потому что люди не контролируют степень нажатия, могут залезть куда не положено, а еще, не дай бог, она отломится. То есть в зубочистках одни только минусы. Лучше пользоваться зубной нитью, которая тоже очищает межзубное пространство. Нить всегда должна быть с собой. Ей можно воспользоваться на работе: покушали - почистили зубы в туалетной комнате.

- Есть еще какие-то ершики…

- Да, по форме они похожи на те, которыми моют бутылки. Ими хорошо чистить, когда зубы редко стоящие. Также они удобны при заболеваниях пародонта, когда корни зубов оголяются и туда все забивается - в этом случае при самостоятельно чистке помогут только ершики.

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