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Общество9 февраля 2023 10:30

Если зубы отбелить, они раскрошатся, как мел? 10 наивных вопросов стоматологу

Барнаульский врач рассказал об уходе за полостью рта
Александра Сапожкова
Лечебные пасты назначаются только стоматологом

Лечебные пасты назначаются только стоматологом

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 февраля, в День стоматолога, в редакции алтайской «Комсомолки» с самого утра разгорелись споры: про щетки, пасты, ирригаторы, про желтизну и белизну зубов, про нити и зубочистки. Каждый настаивал на своем и приводил примеры. В итоге мы поняли, что абсолютно ничего не знаем о такой простой ежедневной процедуре, как чистка зубов. И решили обратиться за пояснениями к барнаульскому стоматологу Александру Тихонову. Мы задали специалисту 10 наивных, но важных вопросов.

1. Утром чистить зубы нужно перед едой или после?

- После. Чтобы убрать остатки еды и сохранить зубы чистыми до следующего приема пищи. А вечером зубы следует чистить после еды перед сном.

- Но ведь говорят, что после ночи во рту скапливаются бактерии, и если не почистить зубы до еды, то они с пищей попадут в желудок…

- Но вы же перед сном почистите зубы. Поэтому никакие бактерии не скопятся и никуда не попадут.

2. Если зубы чистить долго, сотрется ли эмаль?

- Вообще зубы рекомендуется чистить 3-5 минут. Но если вы будете уделять этому 10-15 минут, ничего страшного не случится. Однако при условии, что вы будете пользоваться обычной щеткой средней жесткости и обычной пастой без крупных абразивов, которые могут повредить эмаль.

3. Говорят, надо покупать пасту, в составе которой хлоргексидин?

- Пасты делятся на лечебные и повседневные. И пасты с хлоргексидином относятся как раз к лечебным. Они предназначены для того, чтобы снять воспаление с десен, обеззаразить полость рта. Но лечебные пасты назначаются только стоматологом. Если вы сами решите ей пользоваться, никакого смысла не будет. Так как прежде нужно обязательно провести профгигиену: убрать назубные, поддесневые отложения и так далее. Только после этой процедуры есть смысл пользоваться лечебной пастой. Тогда она будет проникать и давать эффект.

4. Можно ли постоянно пользоваться отбеливающими пастами?

- В отбеливающих пастах содержится крупный абразив, очистка идет за счет механического воздействия. И использовать их также нужно только по показаниям стоматолога. Мы рекомендуем пользоваться такими пастами раз в год в течение месяца. То есть месяц попользовались, эффекта добились, а потом взяли восстанавливающую пасту, которая снимает чувствительность зубов и закупоривает дентинные канальцы.

5. Что лучше, пасты или сухие зубные порошки?

- Конечно, пасты. В порошках содержится много крупного абразива. А в пасте все компоненты дозированные. И этим порошком вы либо испортите себе зубы, либо не очистите их как положено.

6. Зубные щетки - чем дороже, тем лучше?

- Да. Это я могу подтвердить, даже исходя из собственного опыта. Более дорогие щетки дольше служат, их щетина не так пушится. Но мы должны менять щетки каждые 3-6 месяцев. Поэтому лично я не вижу смысла покупать щетку за тысячу рублей на такой короткий срок.

- А какую жесткость выбирать?

- Щетки имеют три степени жесткости: мягкая, средняя и жесткая. Мы рекомендуем взрослым средней жесткости, а детям - мягкой, чтобы не травмировать десна. Жесткие стоматологи назначают, если средняя не справляется с налетом в течение полугода.

- Может, лучше покупать электрическую?

- В этом вопросе нет понятия лучше или хуже. Просто всеми щетками нужно уметь правильно пользоваться. Если справляетесь обычной, то ради бога; хочется быть современными, научитесь правильно пользоваться электрической.

7. Почему зубы от природы имеют желтый оттенок и вредно ли их отбеливать?

- Научно доказано, что чем желтее зубы, тем крепче эмаль. Посмотрите на клыки человека - они всегда желтее, чем остальные зубы. Потому что мы от природы хищники, и клыки у нас крепкие, мощные, и эмаль у них толще. Отбеливать зубы я не рекомендую. Это очень вредная процедура. Там используется 40%-я перекись водорода, под воздействием которой эмаль становится хрупкой: 3-4 процедуры, и она может начать крошиться, как мел. Я бы не советовал делать даже одну процедуру.

8. Если во рту стоят коронки, обязательно нужно пользоваться ирригатором?

- Ирригатором можно пользоваться всем, не только тем, у кого есть коронки. Струя воды удаляет налет в труднодоступных местах, куда не добирается щетка, делает массаж десен. В общем, его использование дает одни плюсы. Правда, в силу дороговизны не все его могут себе позволить.

- А если струя расшатает коронку?

- Не расшатает, не такая уж она и мощная.

9. Когда пользоваться жидкостью для полости рта: после чистки зубов или после еды?

- После чистки. Это типа кондиционера, который удаляет запах и обладает антисептическим, противовоспалительным эффектом. Почистили - пополоскали. И ирригатор, и жидкость – это не основной уход, это дополнение к щетке и зубной пасте. После еды тоже можно полоскать - хуже не будет. Но как щеткой и пастой убрать остатки еды не получится.

10. Зубочистки – это палочки-выручалочки?

- Зубочистки я вообще никому не рекомендую. Потому что люди не контролируют степень нажатия, могут залезть куда не положено, а еще, не дай бог, она отломится. То есть в зубочистках одни только минусы. Лучше пользоваться зубной нитью, которая тоже очищает межзубное пространство. Нить всегда должна быть с собой. Ей можно воспользоваться на работе: покушали - почистили зубы в туалетной комнате.

- Есть еще какие-то ершики…

- Да, по форме они похожи на те, которыми моют бутылки. Ими хорошо чистить, когда зубы редко стоящие. Также они удобны при заболеваниях пародонта, когда корни зубов оголяются и туда все забивается - в этом случае при самостоятельно чистке помогут только ершики.

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