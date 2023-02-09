Душил и хватал за волосы: в Барнауле мужчина после жаркой ночи на съемной квартире ограбил горничную

Полиция проверяет задержанного на совершение других преступлений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция по горячим следам раскрыла разбойное нападение на женщину. Подозреваемый ограбил горничную, которая пришла убирать съемную квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина 2001 года рождения снял на сутки квартиру на улице Малахова, чтобы развлечься с «ночными бабочками». Он оплатил аренду жилья и отдал одну тысячу рублей как гарантию, что вещи в квартире будут в сохранности. Утром в дверь постучалась горничная, которая вернула залог выселяющемуся жильцу и забрала ключи.

- Но в тот момент он увидел, что у нее в кошельке есть деньги. Мужчина убедился в том, что она начала уборку и не заперла двери. Через пару минут вернулся под предлогом того, что, якобы, забыл зарядку и напал на женщину. Оперативники восстановили картину событий: он душил ее, хватал за волосы, требовал замолчать, угрожал убить, - отметили в управлении.

Мужчина ударил потерпевшую по лицу, выхватил кошелек, бросил сумку и убежал. Горничная вызвала полицию, но подозреваемый успел арендовать машину и уехать в Новосибирск. Барнаульские правоохранители установили личность подозреваемого и передали данные новосибирским коллегам. Мужчину задержали в метро, при аресте он не сопротивлялся.

По факту разбоя полиция возбудила уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее был судим за имущественные преступления, и лишь в ноябре 2022 года освободился из мест лишения свободы. В Алтайский край он приехал к родственникам, и успел обокрасть и их – по предварительным данным, мужчина украл 10 тысяч рублей. Не исключено, что именно эти деньги он и спустил на проституток.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Полиция проверяет его на совершение других преступлений.

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