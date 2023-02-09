День пиццы: барнаульские шеф-повара поделились лучшими рецептами

У гурманов появился отличный повод приготовить это сытное и вкусное блюдо. Фото: Место пасты
Любители итальянской кухни могут открывать шампанское, ведь 9 февраля – это международный день пиццы! У гурманов появился отличный повод приготовить это сытное и вкусное блюдо. В честь праздника барнаульские шеф-повара поделились с «Комсомолкой» своими любимым рецептами пиццы.
Рецепт рассчитан на 2 пиццы диаметром 35 см.
Для теста потребуется:
Теплая вода – 100 гр.
Сухие дрожжи - 0.5 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Соли - 1 ч.л.
Мука – 2 стакана
Яйцо С1 – 1 шт.
Оливковое масло - 3 ст. л.
Для соуса:
Томат – 2 шт.
По щепотке соли, перца, базилика и орегано. Оливковое масло опционально.
Готовим тесто:
Сахар, соль и дрожжи разводим в теплой воде, вымешиваем половину муки, затем добавляем яйцо и оставшуюся муку. Снова вымешиваем, добавляем масло и опять вымешиваем. Делим пополам и раскатываем тонко на столе, присыпанном мукой.
Помимо теста, в пицце важен и соус. Готовим его так:
Ошпариваем томаты кипятком, сразу помещаем их в емкость с холодной водой. Снимаем кожицу, пробиваем блендером и варим со специями и травами на среднем огне 5 минут.
Начинка может быть любая. Фаворит Татьяны – начинка из ветчины, грибов и сыра «Моцарелла».
Далее пиццу помещаем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку, время приготовления - около 15 минут. Важно не передержать, иначе борт будет черствым. По готовности смазываем края пиццы оливковым маслом, по желанию можно присыпать зеленью. Татьяна предпочитает базилик.
Технология приготовления теста и соуса та же, а для начинки потребуются свежие томаты и молодая рассольная «Моцарелла». По готовности украшаем листьями свежего зеленого базилика.
Для теста потребуется:
Вода – 150 гр
Мука - 250 гр.
Сухие дрожжи – 5 гр.
Соль – 75 гр.
Томаты в собственном соку - 500гр
Чеснок – 1 зубчик
По щепотке соли и специй «Прованские травы»
Растворяем в холодной воде соль и заливаем в муку, сразу кладем дрожжи. Замешиваем тесто, затем выкладываем его в глубокую посуду и накрываем. Даем постоять примерно час при комнатной температуре. Затем вымешиваем тесто на столе, присыпанном мукой.
Томаты пробиваем блендером и добавляем давленный чеснок, соль и специи. Увариваем на сильном огне 10 минут.
Сыр «Моцарелла» – 100 гр.
Бекон сырокопченый - 50 гр.
Пепперони – 50 гр.
Ростбиф- 50 гр.
Ветчина из телятины - 50 гр.
Руккола – 5 гр.
Базилик- 5 гр.
Пармезан – 6 гр.
Трюфельное масло – 2 гр.
Тонко раскатываем тесто, но борт не задеваем - он должен быть пышным. Смазываем тесто соусом, выкладываем начинку. Духовку предварительно разогреваем до 220 градусов, и лучше всего выпекать пиццу на силиконизированном пергаменте. Когда пицца будет готова, посыпать ее тертым пармезаном.
Технология приготовления теста та же. Соус же очень прост в приготовлении: сливки жирностью 20% выпариваем на среднем огне до консистенции жидкой сметаны. Объем должен уменьшиться примерно наполовину.
Сыр «Моцарелла» - 80 гр.
Имбирь – 8 гр.
Томаты «Черри» – 30 гр.
Креветки - 50 гр.
Щепотка рукколы и тертого пармезана.
Перед тем, как отправить тесто в духовку, смазываем его соусом, на соус выкладываем тертый сыр «Моцарелла», мелко шинкованный корень имбиря. Сверху выкладываем порезанные дольками томаты «Черри» и очищенные креветки, порезанные пополам. Предварительно разогреваем духовку до 220 градусов. Выпекаем 10-15 минут. Перед подачей посыпать рукколой и тертым сыром «Пармезан».
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