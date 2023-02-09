День пиццы: барнаульские шеф-повара поделились лучшими рецептами

У гурманов появился отличный повод приготовить это сытное и вкусное блюдо. Фото: Место пасты

Любители итальянской кухни могут открывать шампанское, ведь 9 февраля – это международный день пиццы! У гурманов появился отличный повод приготовить это сытное и вкусное блюдо. В честь праздника барнаульские шеф-повара поделились с «Комсомолкой» своими любимым рецептами пиццы.

Пицца от шеф-повара ресторана «Место пасты» Татьяны Власенко

Рецепт рассчитан на 2 пиццы диаметром 35 см.

Для теста потребуется:

Теплая вода – 100 гр.

Сухие дрожжи - 0.5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Соли - 1 ч.л.

Мука – 2 стакана

Яйцо С1 – 1 шт.

Оливковое масло - 3 ст. л.

Для соуса:

Томат – 2 шт.

По щепотке соли, перца, базилика и орегано. Оливковое масло опционально.

Готовим тесто:

Сахар, соль и дрожжи разводим в теплой воде, вымешиваем половину муки, затем добавляем яйцо и оставшуюся муку. Снова вымешиваем, добавляем масло и опять вымешиваем. Делим пополам и раскатываем тонко на столе, присыпанном мукой.

Помимо теста, в пицце важен и соус. Готовим его так:

Ошпариваем томаты кипятком, сразу помещаем их в емкость с холодной водой. Снимаем кожицу, пробиваем блендером и варим со специями и травами на среднем огне 5 минут.

Начинка может быть любая. Фаворит Татьяны – начинка из ветчины, грибов и сыра «Моцарелла».

Далее пиццу помещаем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку, время приготовления - около 15 минут. Важно не передержать, иначе борт будет черствым. По готовности смазываем края пиццы оливковым маслом, по желанию можно присыпать зеленью. Татьяна предпочитает базилик.

Итальянская классика «Маргарита»

Технология приготовления теста и соуса та же, а для начинки потребуются свежие томаты и молодая рассольная «Моцарелла». По готовности украшаем листьями свежего зеленого базилика.

Рецепт пиццы «Мясная» от шеф-повара ресторана «Ясная поляна» Артема Агафонова

Для теста потребуется:

Вода – 150 гр

Мука - 250 гр.

Сухие дрожжи – 5 гр.

Соль – 75 гр.

Для томатного соуса:

Томаты в собственном соку - 500гр

Чеснок – 1 зубчик

По щепотке соли и специй «Прованские травы»

Готовим тесто:

Растворяем в холодной воде соль и заливаем в муку, сразу кладем дрожжи. Замешиваем тесто, затем выкладываем его в глубокую посуду и накрываем. Даем постоять примерно час при комнатной температуре. Затем вымешиваем тесто на столе, присыпанном мукой.

Готовим соус:

Томаты пробиваем блендером и добавляем давленный чеснок, соль и специи. Увариваем на сильном огне 10 минут.

Для начинки понадобится:

Сыр «Моцарелла» – 100 гр.

Бекон сырокопченый - 50 гр.

Пепперони – 50 гр.

Ростбиф- 50 гр.

Ветчина из телятины - 50 гр.

Руккола – 5 гр.

Базилик- 5 гр.

Пармезан – 6 гр.

Трюфельное масло – 2 гр.

Тонко раскатываем тесто, но борт не задеваем - он должен быть пышным. Смазываем тесто соусом, выкладываем начинку. Духовку предварительно разогреваем до 220 градусов, и лучше всего выпекать пиццу на силиконизированном пергаменте. Когда пицца будет готова, посыпать ее тертым пармезаном.

«Пицца с имбирем, креветками и сливочным соусом»

Технология приготовления теста та же. Соус же очень прост в приготовлении: сливки жирностью 20% выпариваем на среднем огне до консистенции жидкой сметаны. Объем должен уменьшиться примерно наполовину.

Начинка:

Сыр «Моцарелла» - 80 гр.

Имбирь – 8 гр.

Томаты «Черри» – 30 гр.

Креветки - 50 гр.

Щепотка рукколы и тертого пармезана.

Перед тем, как отправить тесто в духовку, смазываем его соусом, на соус выкладываем тертый сыр «Моцарелла», мелко шинкованный корень имбиря. Сверху выкладываем порезанные дольками томаты «Черри» и очищенные креветки, порезанные пополам. Предварительно разогреваем духовку до 220 градусов. Выпекаем 10-15 минут. Перед подачей посыпать рукколой и тертым сыром «Пармезан».

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