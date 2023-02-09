На Алтае расстроенный проигрышем футболист превысил скорость и решил украсть дорожную камеру

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Футболиста-любителя из Республики Алтай подозревают в краже дорожной камеры. Об этом сообщает региональное управление МВД.

После проигрыша в матче, мужчина возвращался домой в расстроенных чувствах, превысив скорость. Поняв, что камера засняла его машину, он решил попросту похитить комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД. Вскоре с заявлением о краже в полицию обратился сотрудник организации, который занимался обслуживанием устройств автоматизированной системы контроля на дорогах. По его словам, сумма ущерба составила 595 тысяч рублей.

Правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний сельчанин, который признался в преступлении и рассказал, как похитил камеру, которую потом просто хранил дома.

Накануне мужчина участвовал в соревнованиях по футболу, которые проходили в селе Онгудай. Его команда проиграла, спортсмен разозлился и с испорченным настроением поехал домой. В дороге он превысил скорость, проехав мимо установленной на обочине камеры фиксации нарушений ПДД.

– Осознав, что за превышение скорости будет выписан штраф, он остановился, и выйдя из автомобиля, разбил стекло антивандального бокса камеры. После чего похитил комплекс фотофиксации, – отметили в региональном управлении МВД.

Во время разговора с полицейскими, сельчанин так и не смог объяснить, зачем украл дорожную камеру.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Сельчанину грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные до 5 лет с ограничением свободы. Максимальное наказание за это преступление –лишение свободы до 5 лет.

Ранее мы писали, что житель Барнаула украл у работодателя почти полмиллиона рублей. Мужчина в течение недели брал на работе небольшие суммы, которые клал на свой счет и тратил на спортивные ставки в букмекерских конторах. В итоге все 450 тысяч рублей спустил на тотализатор.

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