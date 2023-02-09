Жители Бийска написали о проблемной стройке президенту

Недостроенный дом на Советской 199/10 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В 2006 году на берегу реки Бия началось строительство элитного 5-этажного дома, однако на календаре уже 2023-ий, а стройка так и не окончена. Дом возводился на средства дольщиков, но у застройщика кончились деньги и строительство остановилось. С тех пор владельцы недостроенного жилья встали на тропу войны с бюрократизмом и чиновничьим безразличием. Отчаявшись получить какую-либо помощь, участники долевого строительства написали письмо президенту. «Комсомолке» об этом рассказал один из дольщиков и авторов письма - Константин Гулидов.

Предыстория

О долгострое в Бийске говорят с 2011 года. В середине «нулевых» дольщики вложили свои средства в строительство дома, а спустя 5 лет на месте стройки выросли лишь стены из красного кирпича. Сейчас дом стоит без крыши, с выбитыми окнами и медленно разрушается.

Первый застройщик попался недобросовестный. Объект он строил, но очень медленно. В итоге деньги у него закончились, и в 2011 году стройка встала. Надежда на окончание строительства появилась в 2015 году, когда эстафету принял новый застройщик – ООО ППК «Прометей». Им руководит бийский политик Александр Казаков. Бийчанам было обещано, что строительство возобновится в ближайшее время, но, к большому сожалению, этого так и не случилось.

Что сейчас со стройкой

На месте стройки сейчас ничего не происходит. Почти ничего. Справедливости ради стоит отметить, что год назад нынешний застройщик проявил странную активность - с достроенного ранее подъезда сняли крышу. На вопрос дольщиков: «Зачем?», последовал ответ, что планируется возвести ещё один этаж. Однако, как говорится, воз и ныне там - крышу сняли, а этаж не построили. Дом по-прежнему стоит и ждет своего часа.

Окна выбиты, двери заколочены Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В письме к главе государства участники долевого строительства сетуют на то, что чиновники никак не помогают решить их вопрос. Жители Бийска обращались в администрацию города и края, в комитет по защите прав дольщиков, в строительную инспекцию края. Писали они и в прокуратуру, в следственный комитет, но высшие инстанции отправляют обращения на рассмотрение местным ведомствам.

- Это какой-то замкнутый круг. Наши жалобы рассматривают те структуры, на которые мы жалуемся, - сокрушается Константин.

Судьба долгостроя

Несмотря на то, что объект находится на контроле администрации Бийска, дело никак не сдвинется с мертвой точки.

По-хорошему дом следует признать проблемным, но никто не торопится этого делать.

Жители Бийска могли бы обратиться в суд, но, по словам дольщика Константина Гулидова, рассчитывать на положительный исход они не могут:

- Чтобы нам пойти в суд или получить компенсацию от «Фонда развития территорий», необходимо признание дома проблемным объектом. А проблемным его признают лишь в том случае, если застройщик обанкротится, либо сроки строительства будут нарушены, но городская администрация продлевает строительство из года в год.

С целью найти выход из сложившейся ситуации, регулярно собираются совещания. Звучит много красивых слов, обещаний, но бийчане уже не верят, что власти способны им как-то помочь, о чем и написали в письме президенту. Судя по риторике письма, дольщики действительно отчаялись получить помощь от местных властей:

«…чиновничий эгоизм - это неприступная крепость для рядовых граждан, так как финансовое бремя является значительным для всех дольщиков. Мы вынуждены просить обратить Ваше внимание на наш вопрос. Мы осознаем его малозначительность на фоне внешнеполитических событий, но понимаем, что незначительного Вашего внимания будет достаточно для толчка с мертвой точки», - пишут дольщики.

Почему не строят

Люди ждут, чтобы их дом все-таки достроят, но надежд на нынешнего застройщика ООО ППК «Прометей» во главе с Александром Казаковым у дольщиков однозначно нет.

- Город у нас маленький, все друг друга знают, и как только местные владельцы строительных компаний слышат фамилию Казаков, они тут же отказываются участвовать в строительстве нашего дома, - делится Константин.

Хочется отметить, что сомнения в порядочности бывшего депутата Казакова появились не на пустом месте. В прошлом политик был связан с уголовным делом, об этом ранее писал Банкфакс.

А его компания ППК «Прометей» не раз попадала под прицел налоговой службы. В 2019 и в 2021 году фирме грозило банкротство из-за крупных долгов, но потом задолженности все-таки были погашены, а претензии отозваны.

Судя по данным с сайта судебных приставов, ООО ППК «Прометей» имеет сейчас не один десяток долгов. Это серьезный повод задуматься о том, есть ли у фирмы финансовая возможность выполнить свои обязательства. Впрочем, дольщики уверены, что «Прометей» их дом не достроит.

Кран замер и заработает ли, большой вопрос Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Три года назад бийчанам представили инвестора – Константина Панфилова, но дату окончания строительства его появление не приблизило.

- Когда приходит инвестор, он вкладывает деньги и ждет когда получит прибыль. Мы навели справки и узнали, что у данного инвестора нет денег на такую стройку. Он просто отвлекает внимание, - возмущается Константин Гулидов.

Именно наличие «инвестора» позволило городской администрации продлить срок строительства, прокуратура также считает, что с юридической точки зрения ничего не нарушено.

«Вся эта ситуация подрывает наше доверие, как доверие гражданин РФ к правоохранительным органам, к Администрации г. Бийска, к Региональной строительной Инспекции, которые бездействуют, не следят за исполнением закона, а сами нарушают его, в том числе к органам прокуратуры, которая намеренно не допускает банкротства застройщика, чтобы не получить «по шапке» - пишут дольщики в письме президенту.

Письмо администрация президента в итоге получила, но перенаправила обращение дольщиков в Правительство Алтайского края.

Если никакой реакции от чиновников снова не последует, бийчане планируют собраться на разрешенный пикет, но не в родном Бийске, а в Барнауле.

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