Школьникам рассказали, как избежать травли и мошенников в интернете

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Что делать, если тебя начали травить в соцсетях? Кого можно добавлять в друзья, а с кем лучше вообще не связываться? Как распознать фейк? На эти и другие важные вопросы учеников школы № 1 Барнаула во время открытого урока по кибербезопасности ответили специалисты компании «Ростелеком».

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время занятия ученикам 5-го класса показали несколько роликов из поучительного мини-сериала «Кибербезопасность для детей и взрослых», в которых снимались их ровесники. Так, в одном из них неудачное выполнение трюка подростком на уроке физкультуры попало в кадр одноклассницы и было слито в сеть. В итоге сверстники начали травить мальчишку, оставляя неприятные комментарии: «отстой», «облажался», «слабак» и т. д. И ведь подобная ситуация - не редкость в нашей жизни. Как не допустить подобных провокаций школьникам, объяснила ведущий специалист Алтайского филиала компании Полина Азмеева:

- Существует несколько основных правил противостояния кибербуллингу. Получаешь оскорбительные сообщения - заблокируй отправителя. В ответ на оскорбительные посты и комментарии обязательно отправляй жалобы - такая функция есть у всех популярных соцсетей. Запрети другим пользователям отмечать тебя на фотографиях. И главное - не ведись на провокации и не отвечай обидчикам, ведь любая реакция вызывает лишь новую волну травли и агрессии. И еще: обязательно поделись проблемой с родителями или учителями.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Другие ролики, которые посмотрели школьники, были посвящены тому, как не стать жертвой мошенничества, как распознавать фальшивые аккаунты и фейки.

- Спасибо организаторам! Очень полезный урок получился. Тема для детей действительно важная. И могу сказать, что наши ученики знают, что можно выкладывать в сеть, а что нет, они в курсе, чем это может обернуться, и очень переживают, что сами могут стать жертвой кибербуллинга, - говорит классный руководитель Наталья Токарева. - Еще несколько лет назад, когда мой старший сын учился в школе, эта проблема стояла более остро. Помню, как девочки-одноклассницы троллили не очень популярных в классе учеников. Сейчас ситуация в школах выглядит более благополучно, и это, прежде всего, результат мер безопасности и профилактики, которые активно предпринимаются.

После занятия педагогу вручили в подарок для СОШ № 1 книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», автором которой является ИТ-журналист Станислав Макаров. Данное издание - своего рода путеводитель по цифровому миру для взрослых и детей, в котором приведены конкретные практические советы о том, как избежать неприятностей, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Книга будет передана в школьную библиотеку, где будет доступна для школьников и педагогов.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

- Кстати, во всех школах сейчас проводятся уроки из серии «Разговоры о важном», и я бы очень рекомендовала ролики о кибербезопасности, которые мы сегодня просмотрели, показывать детям на этих занятиях, - отметила педагог Наталья Токарева в завершение увлекательного киберурока.

КСТАТИ

Посмотреть мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» можно на видеосервисе Wink. А скачать книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в электронном варианте здесь.