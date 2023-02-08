Министр Химочка рассказал о работе алтайской промышленности в 2022 году

Индекс промышленного производства составил 101,9%
Фото: Олег УКЛАДОВ
По итогам 2022 года промышленность Алтайского края показала рост. Подробнее о работе предприятий во время интернет-форума рассказал Вячеслав Химочка, глава профильного министерства.
Индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 101,9%
– Данный показатель считается в натуральном выражении, то есть сравнивается количество единиц продукции, произведенной в году, а не их цена. Иными словами, при расчете показателя исключается влияние инфляции, – уточнил министр
Значительный прирост отметили в производстве прочих транспортных средств и оборудования – 129,1%. А вот среди обрабатывающих производств одним из лидеров роста стало производство одежды. ИПП в 2022 году составил 162,7%.
– Швейные предприятия региона выпускают большой объём спецодежды, которая используется на крупных промышленных предприятиях, в нефтяной и газовой отраслях, сельхозпредприятиями, металлургами, медиками и железнодорожниками, – подчеркнул Вячеслав Химочка. – Поэтому один из ключевых факторов роста – увеличение спроса на отечественную спецодежду (по сути импортозамещение).
Хорошие результаты и в производстве химических веществ и химических продуктов. Там ИПП составил 108,2%. Рост в первую очередь обусловлен увеличением выпуска серной кислоты, удобрений минеральных, пластмасс в первичных формах, материалов лакокрасочных. Кроме того, рост объемов производства также показали предприятия, относящиеся к малому и среднему бизнесу, производящие лакокрасочные изделия.
В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, также отметили рост. Положительные результаты зафиксировали и на предприятиях ОПК в Алтайского края.
Добавим, что в некоторых отраслях по итогам 2022 года отметили снижение объемов производства. Например, в добыче металлических руд ИПП составил 88%.
– Это связано с приостановлением разработки Степного месторождения открытым способом, ограниченными мощностями обогатительных фабрик и содержанием металлов в руде, – пояснил министр.
Он отметил, что перспективы развития добывающей отрасли в Алтайском крае в первую очередь связаны с разработкой месторождений полиметаллов.
Также снизились показатели в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – индекс составил 97,8%. Это связано с тем, что в 2022 году изменилась структура заказов – произвели больше запчастей и комплектующих, чем котлов. При этом предприятия отрасли отработали год с высоким уровнем загрузки
Кроме того, уменьшились объемы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева – индекс составил 92,9%. Причина – в закрытии зарубежных рынков, куда в том числе отгружались изделия из дерева и фанеры.
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