В ДТП с бензовозом погиб глава сельского поселения на Алтае

Шансов выжить у них не было. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по РА

6 февраля около 11.30 на 480-м км Чуйского тракта, что недалеко от поселка Известковый в Майминском районе, произошло страшное ДТП. Погибли два человека. Среди них оказался глава одного из алтайских сельских поселений.

В сухой полицейской сводке говорится, что согласно предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Camry находился 40-летний житель Шебалинского района.

– Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и в нарушение требований дорожной разметки 1.1 ПДД РФ, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Scania P440, за рулем которого находился 43-летний житель Алтайского края, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Шансов выжить у тех, кто находится в легковушке, просто не было. После столкновения с бензовозом машину смяло буквально пополам. 40-летний водитель и его 36-летний пассажир, скончались на месте происшествия до приезда бригады медиков.

По данному факту назначили проверку. Во время исследования материалов выяснилось, что той иномарке находился глава Малочергинского сельского поселения Шебалинского района Адар Тордоков и его родственник.

Информацию подтвердили в администрации района. На официальной странице во «Вконтакте» уже опубликовали сообщение о происшествии:

– Ушел из жизни Тордоков Адар Викторович, глава муниципального образования «Малочергинское сельское поселение». Прощание с Адаром Викторовичем состоится 8 февраля в 12:00 в селе Малая-Черга, по адресу Учительская 5/1. Приглашаем проститься с усопшим.

Местные жители с глубоким сожалением восприняли эту новость. Для них Тордоков был настоящим другом, и его внезапная кончина стала большой и тяжелой утратой для всех шебалинцев.

– Трагически ушел из жизни человек исключительного благородства и достоинства Тордоков Адар Викторович - Глава МО Малочергинское сельское поселение. Честный, добрый, светлый человек с широкой душой и большим сердцем. Это невосполнимая утрата для всех нас шебалинцев. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Мы все скорбим. Мои соболезнования родным, близким, коллегам Адара Викторовича, - говорит глава района Лариса Андреева.

– Как такому верить??! Был человек и нет человека. Они оба были добрыми, отзывчивыми и решительными, смелыми. Светлая память обоим. Как родным пережить эту боль и утрату. Скорбим, скорбим, - пишет Ая Туйденова.

– Как жаль! Молодой, здоровый, очень добро порядочный. Именно таким и запомнится нам Адар Викторович! Соболезнование родным и близким! – добавляет Светлана Новикова.

Второй участник смертельного ДТП - Эдуард Попыев - участник «Народного» фольклорного ансамбля «Чаргычак». В районном Центре культуры обоих называют неравнодушными к развитию своего села и района людьми. Они были настоящими патриотами своей малой Родины.

– Шебалинский районный Центр культуры выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям погибших. В нашей памяти Адар и Эдуард останутся навсегда. Помним, скорбим ....

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