Алтайский участник ОИ-2022 конькобежец Муштаков обогнал Клевченю

Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Никита Клевченя. Фото: МБУ "Конькобежный центр "Коломна"

Россиянин Виктор Муштаков – главный конькобежец Алтайского края на данный момент. Он уже побил все рекорды легендарного Сергея Клевчени, а накануне, во время Кубка России в Коломне, болельщики увидели на табло две известные фамилии вместе.

Нет, не показалось! На самом деле участник пекинской Олимпиады-2022 бежал 500-метровку в паре с Клевченей, правда, с одной небольшой поправочкой – Никитой Клевченя. Это сын известного барнаульского конькобежца. В честь него в столице Алтайского края еще назван каток и спортшкола. Уже много лет он живет и тренирует ребят в столице. Но теперь-то мы знаем, что наследник известной спортивной фамилии пошел по стопам отца и выступает за московский регион.

22-летний Никита объективно оказался слабее и уступил более опытному и титулованному Виктору. В итоговой таблице Муштаков занял второе место (35,13 секунды), уступив по времени только Руслану Мурашову, а Клевченя показал десятое время (36,56 секунды). Так что пока Никита еще далек от того чтобы побить рекорд своего известного отца – 35,00 секунды.

Сергей Клевченя родился в 1971 году в Барнауле. За время своей спортивной карьеры он стал серебряным и бронзовым призером XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехамере на дистанции 500 и 1000 метров. Помимо этого он стал двукратным чемпионом мира по спринтерскому многоборью в 1997 и 1998 годах и завоевал титул сильнейшего конькобежца мира в 1996 году на дистанции 1000 метров. Благодаря победам его наградили значком «Заслуженный мастер спорта России».

Как уже было сказано ранее, Сергей Клевченя стал самым титулованным конькобежцем Алтайского края и его именем назвали спортивную школу и каток, на котором не только взращивают новых чемпионов, но и обычные барнаульцы могут насладиться идеальным скольжением.

После завершения карьеры спортсмена Клевченя был тренером-консультантом по спринту в сборной Казахстана. Затем перебрался в Москву и стал главным тренером женской спринтерской группы сборной России. Его подопечные уже показывают отличные результаты.

Кстати, интересный факт: и сам Сергей Клевченя и Виктор Муштаков тренировались у одного и того же наставника – Аркадия Конюхова. Кто-кто, а вот именно он точно знает, как вырастить настоящую легенду.

Он и по сей день является старшим тренером краевой спортшколы олимпийского резерва «Клевченя», а также занимает пост главного тренера по конькобежному спорту Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.

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Виктор выступал в 12-й паре. Его соперником стал спортсмен из Беларуси Игнат Головатюк. Наш спортсмен показал один из лучших разгонов дня, но по ходу прохождения дистанции начал немного уступать сопернику, а после заключительного поворота было заметно, как он бросил борьбу (подробнее)