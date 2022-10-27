Первый алтайский политик-трансгендер уходит из политики и собирает деньги на операцию по смене пола

Юлия Алешина. Фото со страницы vk.com/alyoshina_julia

В четверг, 27 октября, первый российский политик-трансгендер из Алтайского края Юлия Алешина сообщила, что прекращает свой путь в политике. Это непростое решение связано с принятием первом чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России.

- Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной, - подчеркнула Алешина в своем телеграм-канале.

Как рассказала Юлия в разговоре с корреспондентом «Комсомолки», данное решение далось ей не легко, обдумывать его политик начала еще в сентябре, когда заговорили о законопроекте.

В Алтайском крае Юлия Алешина больше года занимала пост председателя регионального отделения партии «Гражданская инициатива». По словам политика, партия активно боролась «за права и свободы граждан».

- Идя в политику, я планировала бороться и боролась за права и свободы всех граждан вне зависимости от их национальности, ориентации и даже политических взглядов. Но, наверное, я немного опередила время, - добавила она.

После ухода из политики Юлия планирует заняться личными делами, а также найти новый путь – какой, она пока еще не знает, но готова к предложениям. Кроме того, женщина намерена завершить трансгендерный переход, но на это требуются немалые деньги – 750 тысяч рублей. Те, кто хочет ей помочь, могут послать пожертвование по реквизитам, указанным в этом посте.

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