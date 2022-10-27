Как детские рисунки и письма из Алтайского края поддерживают военнослужащих на передовой

В СМГ прошла встреча дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Из Алтайского края ушла уже ни одна фура с гуманитарным грузом как в учебный омский центр к мобилизованным, так на передовую. Помимо продуктов питания и вещей военнослужащие находили в посылках детские рисунки и письма. Какова роль моральной поддержки бойцов, обсудили на встрече дискуссионного клуба «Точка зрения», организованной Сибирской медиагруппой.

Встреча дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Заведующая барнаульским детсадом «Калинка» Лариса Мерзликина рассказала, как детский рисунок спал жизнь бойцу. Ранее «Комсомолка» уже писала об этой истории. В марте этого года, почти сразу после начала спецоперации, коллектив детсада присоединился к акции «Посылка солдату», которую организовал «Союз солдатских матерей».

Сотрудники детсада и родители воспитанников живо откликнулись на идею собрать посылку. Было собрано десять коробок с вещами, необходимыми на передовой. Среди них были и рисунки, подготовленные старшей группой детсада с трогательными надписями: «Мы вас любим и ждем», «За родину», «Вернитесь домой» и другие.

Посылку доставили в воинскую часть, начальником которой был 24-летний Илья из Барнаула. Позже он сам приходил в детский сад и рассказывал о том, как детские рисунки и письма помогли сохранить моральный дух.

Депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов отметил, что 7 октября в каждом районе Барнаула открыли пункты по приему гуманитарной помощи, которые оказались очень востребованы.

Встреча дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

– Горожане приносят не только вещи, но и письма, что-то очень ценное в духовном плане. Это говорит о том, что мы все объединяемся, говорит Перерядов.

То, что весточки с «тыла» помогают поддерживать моральный дух бойцов подтвердили спикеры, которые сами ездили в зону боевых действий. Депутат городской Думы Кристина Юстус в сентябре побывала с визитом в ЛНР.

– Когда мы выезжали на передовую, для военнослужащих важно было слышать, что мы в них верим, что мы готовы помогать. Да, у них накопилась уже усталость и апатия, но наши посылки и письма поднимают боевой дух, - рассказала Кристина Юстус.

Встреча дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Отец участника спецоперации Алексей Мошкин, который сам привозило гуманитарную помощь на передовую, также поделился своими размышлениями о важности морального духа.

– Когда я с ними пообщался, посмотрел на них, я понял, что мы за ними как за каменной стеной. У них боев действия не заканчиваются, они постоянно строят, разрабатывают стратегии. Увидев, как они к этому подходят, я понял, что победа будет за нами. Но им нужна сила как сила от боевой техники, так и от нас, – сказал Мошкин.

Встреча дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

В заключение разговора председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике гордумы Марина Понкрашева сказала:

– Наверное, ни у кого сейчас не возникает сомнений, что мобилизация объединяет россиян. Мы работаем с молодежью разного возраста - начиная от детских садов, заканчивая студентами. Мы очень часто слышали в последнее время, что молодежь не та, не понимает процессы, не ценят историю и так далее. Может, это звучит страшно сейчас, но те события, которые сейчас происходят – они лучше любого учебника истории.

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