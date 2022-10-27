На Алтае огородят участок трассы, через который идут пути миграции животных

Больше всего ДТП с животными происходит в период сезонной миграции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2022 году по предварительным данным произошло около 40 ДТП с участием диких животных, которые выбежали на трассу. Причем часть аварий – с летальным исходом. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

- В европейских странах при планировании шоссе и магистралей предусматривается возможность ограничения передвижение диких животных на оживленных участках. Для этого строятся специальные переходы. Конечно, европейские страны не такие большие, как Российская Федерация. У нас это сделать намного тяжелее, требуются колоссальные затраты как на проектирование, так и на создание самих переходов. В 2021 году был создан всего один переход в европейской части России при введении в эксплуатацию скоростной магистрали, - говорит спикер.

По словам начальника управления охотничьего хозяйства, в планах на 2023 год - создание безопасного участка для диких животных и в Алтайском крае.

- В 2023 году мы планируем огородить участок на Правобережном тракте специальными сетками, чтобы животные не смогли выйти на трассу. И на этом примере посмотрим, насколько уменьшится количество ДТП, - говорит спикер.

Кстати, специалисты министерства природных ресурсов региона предложили подрядчику, работающему над проектом новой объездной дороги в обход Барнаула включить в проект несколько переходов для диких животных.

Отметим, что «пик» таких ДТП приходится на весну и осень – период сезонной миграции. Ежегодно происходит мониторинг таких «путей миграции». Затем новые данные отправляются в дорожные службы края. В дальнейшем на участках, где проходят дикие животные, появляются соответствующие дорожные знаки.

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