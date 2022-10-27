Алтайские дорожники почти на 100% выполнили годовой план

Только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было израсходовано около 900 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

Дорожно-строительный сезон подходит к завершению и специалисты отрасли готовят отчеты о проделанной работе. О том, каким был этот год, во время онлайн пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Своей работой довольны

– Если говорить о годе, как о строительном сезоне, то для нас он практически завершается. Как и анонсировали ранее, год для дорожно-строительной отрасли выдался рекордным. Объем дорожного фонда на данный момент составляет 15,9 млрд рублей. Кроме того, объем средств, выделяемых дополнительно на приобретение техники на текущие нужды, приблизился к 23 млрд рублей. В целом, год мы завершаем со всеми выполненными планами. Работы выполнены на 98%. Все показатели были выполнены, - говорит министр транспорта. – Что касается строительства автомобильных дорог, то планировалось достигнуть показателя нормативного состояния краевой сети 45,1% и мы этого добились. Так что год отработали в продуктивном ключе.

В рамках дорожного строительства было выполнено больше 200 объектов. В этот же список входит строительство мостов и их реконструкция. В целом же все то, что планировалось минувшей весной – все готово. Претензий и нареканий нет.

Объектов будет больше

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» продолжает активно воплощаться в жизнь на территории Алтайского края. В текущем году было выполнено больше объектов, чем в предыдущие отчетные периоды.

- Если в 2021 годы было отремонтировано 109 объектов, а в этом – 201. Сегодня, как и в целом в дорожной отрасли мы приближаемся к 100% от намеченного плана. Осталось каких-то 2% и мы на этот период завершаем его и отчитываемся на федеральном уровне, - добавляет спикер.

В рамках проекта край израсходовал около 900 млн рублей. Радует то, что на следующий строительный сезон сумма будет примерно такая же. Но на какие именно объекты дорожники готовы замахнуться – об этом они объявят чуть позже. Пока можно говорить только о примерных объемах – порядка 500 километров, что сопоставимо с показателями этого года.

Отдельным блоком шло строительство и ремонт подъездов к селам. Прошедшим летом дорожники привели в нормативное состояние 16 участков.

- Из них в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построено пять подъездов к сельхозпредприятиям. На это было потрачено 414 млн рублей. Средства федерального бюджета – 390 млн рублей. Остальное добавили сами производители, к чьим базам строились дороги, - подчеркивает Воронов.

Что касается объема финансирования на будущий год, то пока предварительно речь идет о 15,3 млрд рублей. Так как это только «стартовый» бюджет, то можно предполагать, что он будет больше, ведь изначально на 2022-й планировалось выделить 12,8 млрд рублей, а закончили на объеме в 15,9 млрд.

- Текущий год, конечно же, был рекордным, но и следующий будет продуктивным. Более детально о выделяемых суммах можно будет сказать к концу года, - говорит эксперт.

Источник финансирования определен

Самый крупный объект, к которому дорожники должны приступить в 2023 году – это многоуровневая транспортная развязка на Змеиногорском тракте. На данный момент, несмотря на все финансовые сложности, власти края не намерены отказываться от проекта.

– Проект готовится к проведению конкурсных процедур. Немного изменилось законодательство в плане определения начальной и максимальной цены, поэтому в данный момент ведутся корректировки расчетных документов. Ориентировочно во второй декаде ноября мы запустим процедуру торгов, - уточняет министр. – Согласно документации, само строительство будет проходить в 2023-2024 году. Что касается источника финансирования, то это инфраструктурный бюджетный кредит. Средства региону уже определены. Так что об отсутствии источника финансирования говорить не приходится.

В это же время к крупному конкурсу вновь готовится мэрия Бийска. На будущий год там запланировали капитально отремонтировать коммунальный мост через Бию. Уже с уверенностью можно сказать, что это многострадальный объект – к работам должны были приступить еще в этом году, но за обозначенную сумму подрядчика не нашлось, в итоге сроки были упущены, и ремонт пришлось отложить на год.

В новой редакции проектно-сметной документации начальная цена контракта составляет 171,1 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 ноября. Сам аукцион состоится 7 ноября.

По условиям договора, капитальный ремонт необходимо произвести в срок до 28 ноября следующего года. При этом обладатель госконтракта должен взять на себя обязательства по гарантийному обслуживанию на восемь лет. Финансируется проект из бюджета города.

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