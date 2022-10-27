На Алтае арестовали экс-полицейского, который из-за ревности убил бывшую супругу, мать его четырех детей

В Республике Алтай заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве бывшей жены Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Он зарезал ее в автомобиле, а после сам рассказал о преступлении, пишет СУ СК региона.

По версии следствия, трагедия произошла 24 октября в одном из сел Онгудайского района. Мужчина увидел свою бывшую жену с другим мужчиной и приревновал. Женщина хотела быстро уехать, но обвиняемый преследовал ее на своей машине. По пути она высадила своего нового избранника, а сама надавила на газ…

Однако через некоторое время женщина съехала с дороги и остановилась. В этот момент ее бывший муж, который ехал следом, подбежал к машине и разбил стекло. Между бывшими супругами начался конфликт. Увидев в салоне складной нож (который, кстати, он когда-то сам подарил экс-супруге), разъяренный мужчина схватил его и несколько раз ударил жертву. От полученных травм 37-летная женщина скончалась на месте происшествия.

– Осознав содеянное, мужчина позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении, после чего был задержан следователями регионального СК в порядке ст. 91 УПК РФ, – подчеркнули в СК.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

У бывших супругов осталось четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет, их передали родственникам убитой. Несовершеннолетним окажут помощь и психологическую поддержку.

Известно, что супруги были в месте 15 лет и убийство произошло вскоре после развода. Семья считалась благополучной и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей, отмечает altai.aif.ru.

Ранее мы писали о том, что мужчина – бывший полицейский, который ушел на пенсию. Другие подробности случившегося можно найти здесь.

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