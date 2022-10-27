Призванные на военную службу из Алтайского края были направлены в учебный центр в Омске Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября по всей России стартовала частичная мобилизация. Призванные на военную службу из Алтайского края были направлены в учебный центр в Омске для прохождения подготовки. Прямо оттуда, из «стен» палатки, начал вести свой военный дневник один из барнаульских бойцов. «Комсомолка» публикует некоторые из сообщений молодого человека. Кстати, он признался своим подписчикам, что еще до получения повестки сам собирался отправиться в зону СВО добровольцем (афишировать его данные, даже имя, из соображений безопасности мы не будем, прим. ред.).

26 сентября

«Поехали».

«Встретил пацана, с кем двигались до 2006 года во дворе».

«Сижу рядом с парнем, кто служил в моей роте».

«По одежке сказали, что все выдадут».

27 сентября

«Кто солдат, будущий или прошлый, настоящий. После 1 октября начнется жесткая подготовка…»

«ИНФА МОБИЛИЗОВАННЫМ. Пацаны, кто собирается или ждут повестки. Берите теплые вещи <…> Приехали – все более менее, все выдали, адаптировались без особого кипиша. Сейчас уже 2 эшелона на полях живут.

Основное (что советуют взять с собой, прим. ред.):

- Сапоги (высокие, для полей, желательно с носком в комплекте)

- Теплые вещи

- Военную форму (должны дать бушлат, ватники, берцы, шапку–торт, носки перчатки)

- Больше шерстяных носков

- Накидку на шею

- Балаклаву

- Пару шапок

- По поводу еды: сколько за дорогу не съедите – все понесете [в казарму, прим. ред.]

- Телефон: можете взять и смартфон, но вдобавок кнопочный (при отправке будет вроде строго с этим)

- Ну и, конечно, огромные мужские яйца!».

«По обстановке в целом – все в ожидании. Никто никого не гоняет, мы контрактники. Лично у нас в части тут курсанты, в наряды ходят, помогают по вещам. Все ребята адекватные, есть со своими приколами, но это пролетает мимо ушей. Все дружные – без этого никак. Если понадобится какая-то помощь от них - обращайтесь, все помогут».

«Пришли с выдачи формы. Форма новая. Ажиотаж конечно сильный. Народ летит и летит. Но ничего плохого там нет. Все угорают [смеются, прим. ред.] и ждут очереди».

« <…> Я хочу, чтобы все понимали, что я сюда попал по большей части по своему желанию, просто повестка пришла раньше, чем я собрался идти. И не для того, чтобы вести репортаж. В скором времени вообще толком не будет времени. Но я всегда держу связь со своей семьей».

«Привели в аудиторию института. Сейчас будут теоретические занятия».

«Наткнулся на видео в YouTube про то, как проходит мобилизация. Естественно, ничего хорошего вы там не увидите <…> Конечно глянуть видео – представления ужасные, ну вот у нас наоборот все: всех кормят, никто не жалуется <…> На видео показано, мол, казармы без кроватей, [мобилизованные, прим. ред.] спят на полу, белья нет. Как часть может существовать без этого? Как до этого момента там проходила служба? Никто не знает. И стоит ли вообще этому верить… Опять же война уже идет в инфополе. При получении любой информации нужно убедиться в ее достоверности, особенно в такое время <…>».

28 сентября

«Только что сходили, получили банковские карты. Сказали, что через неделю СМС придет, нужно будет сделать классические движения – активировать баланс и прочее [для перечисления выплат, прим. ред».

30 сентября

«Пока шли от части, мужичок подарил маленькие книжки Нового Завета».

«<…> Провели свет. Почти возле каждой палатки стоят столбы, фонари, розетки. Мы провели себе в окно пилот, растянули пилотами по нарам [кроватям, прим. ред.]. Цивилизацию, в общем, сделали. Палаток рядом уже стало «море». На улицах все вместе общаются, кто-то гулеванит [веселится, прим. ред.], поет песни»

«И, кстати, точно не знаю, от кого, но сегодня нам в палатку поступила гуманитарная помощь. Три ящика сладких яблок, горелки, много продуктов, воды, всего-всего. Спасибо огромное. Все довольные, сытые».

1 октября

« … Сегодня нас формировали во взводы и отделения. Мужиков собрали – увели в часть на концерт «Любэ». Я не пошел. Еще одна гуманитарная помощь прибыла сегодня, так много поступает вещей... Спасибо вам большое. В ответ мы используем все силы, чтобы вернуться домой целыми».

2 октября

«Кто бы знал, что большинство встанут в 06:30, а полковник решит построить в 07:00. В итоге построились, пять минут и расход. Дернули, видимо, чтобы взбодрились. Воскресенье – дело такое».

3 октября

«Сегодня, как могли, организованно выдали вещи и продукты, отправленные Алтайскому краю. Я взял единственное и самое лучшее, что мог [детскую записку с текстом: Дорогой защитник, спасибо тебе что защищаешь нас и нашу родину. Передаем тебе частичку тепла наших сердец. Возвращайся с победой. Вероника, 11 лет, прим.ред.]. Как увидел записку, забрал не думая. Больше спасибо тебе, Вероника, за письмо. Мы тебя не подведём».

4 октября

«Записку Вероники я прикрепил в военный билет, По возвращению домой – передайте, что ее ждет подарок».

5 октября

«Проходят учения с утра до вечера. Последние дни сил нет, поэтому не пишу, ложусь спать сразу. В целом неплохо все проходит <…>».

«Сегодня общались с военным, который был там. Общались часа два, задавали вопросы. Скажу, что помню по поводу связи. Туда нужно брать кнопочный телефон без симки, без контактов, симку покупать будем там. Ни в коем случае не брать смартфоны и документы. Из денег - только наличка. Причины, почему так, объяснять не буду <…>».

«Совсем забыл рассказать в этой суете. Нам гитару привезли с Новосибирска, а играю на ней из нас лишь я, походу позывной будет Маэстро <…> Музыка лечит. Все были довольны, снимали, получилось поднять всем настроение»

6 октября

«Что сегодня был за день! <…> Адреналин играл только так. После - сдали оружие, сходили в баню. Просто кайф».

10 октября

«Присутствует волнение и страх, незнание, что там и как. Все это держат в себе и все всё понимают. Это нормально. Дай бог нам удержать все знания, полученные здесь, и не дай бог, чтобы дошло до того, чтобы про них вспомнить.

<…> Все эти веселья тут - это все так мимолетно. Время замирает, либо наступает тишина, либо начинаются разговоры о предстоящем. С каждым днем это становится ближе, не могу представить свое состояние, когда стартанем, когда будем в пути. Не задумываясь о том, чтобы как-то этого избежать, просто потому что не прощу себе. Это не срочка [срочная служба, прим. ред.].

Я не думал, что за такой короткий срок можно так сплотиться, благодарю бога, что попал в этот взвод к замечательным людям, готовым идти до конца <…>

Дай бог, придет момент, и наши семьи снова будут в полном составе. И все написанное останется для всех, как дневник солдата».

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