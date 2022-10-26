В СМГ прошла встреча дискусионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

25 октября на площадке «Сибирской медиагруппы» состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Точка зрения», посвященное помощи мобилизованным из региона и членам их семей. Волонтеры, общественники и предприниматели поделились своим опытом.

Дискусионный клуб "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Новые задачи

Одним из самых крупных волонтерских движений в Алтайском крае после объявления частичной мобилизации стало сообщество «Добрая воля 22». Число подписчиков в telegram-канале перевалило уже за 7,5 тысяч. С момента начала мобилизационных мероприятий волонтеры уже отправили несколько фур гуманитарного груза в Омск, где находится учебный лагерь военнослужащих. Теперь прорабатывается логистика до Оренбурга, куда повезут других мобилизованных жителей края.

Если до этого основной акцент при сборе гумпомощи делали на одежде и снаряжении, то теперь волонтеры ставят перед собой более сложные задачи.

Дискусионный клуб "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

– Например, сейчас мы начинаем работать над созданием собственных беспилотников. Договорились на сегодняшний день с инженерной 53-й школой, обсудили, что нам нужно, чтобы сделать собственный беспилотник. Работаем по всем направлениям параллельно, – рассказал организатор движения «Добрая воля 22» Николай Панов.

По словам спикера, у мобилизованных также есть запрос на тепловизоры, квадракомптеры и медикаменты.

Бизнес в деле

На просьбы волонтеров откликнулись и предприниматели.

– В конце сентября в воскресенье позвонили мне девочки-волонтеры «Доброй воли». Сказали, что нужно нательное белье, футболки – все что есть, – рассказывает руководитель трикотажной фабрики «Леко» Ольга Цибзова. – Быстро собрались из дома, начали собирать.

Сейчас в фирме основной упор делают именно на пошивке белья, одежды и спальников для мобилизованных, отодвинув на второй план заполнение торговых сетей.

Дискусионный клуб "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Также своим опытом сотрудничества с волонтерами поделился Виталий Попов, соучредитель НТО «Лазер».

–После объявления частичной мобилизации за первую неделю из магазинов все выгребли. В какой-то момент пропали карематы, балаклавы, и нам начали поступать заявки по решению этих проблем. Насколько возможно было, мы оперативно все сделали. У нас в компании меньше ста человек, но уровень отдачи был колоссальный. Когда начальник производства встает на упаковку, когда менеджер встает за лазерный станок, чтобы просто успеть до отправки машины в Омск – вся ситуация показывает, что все мы поддерживаем в тылу наших ребят на передовой.

Оригинальные носилки

Некоторые неравнодушные присоединяются ко всероссийским общественным организациям. Жительница Барнаула Юлия Полковникова рассказала, что в августе она случайно узнала о всероссийском движении «Золотые руки ангела». Его участники разработали модель оригинальных легких носилок и своими силами с мая изготавливают их.

Дискусионный клуб "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

– Они начали делать средства спасения, которые нигде нельзя купить. Сейчас Минобороны пользуется носилками, которые представляют собой брезентовое полотно со вставленными ручками. Чтобы воспользоваться ими, нужно за ними сходить. В общем, не совсем удобно – требуется дополнительное время, силы. А нужна была легкая мобильная сетка, которую можно носить с собой. И она хороша еще тем, что на ней площе тянуть раненого. Возможно, наши вооруженные силы возьмут это на заметку, - рассказала Юлия Полковникова.

«Требуется любая помощь»

Алексей Мошкин, волонтер и отец участника специальной военной операции подтвердил, что отправляемая гуманитарная помощь действительно нужна военнослужащим.

Дискусионный клуб "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

– На самом деле, требуется любая помощь. Что бы туда не привозили, все это находит применение. Я видел, как разбирается нательное белье, кофты, куртки – это все надо, – говорит Алексей Мошкин. – Я всегда привожу такой пример: ребята копают окопы, если они будут в форме копать, она быстро выйдет из строя. Поэтому, когда мы высылаем рабочие костюмы, они переодеваются. Выкопали, а потом, даже если выбросили, все равно хорошо, потому что вещь выполнила свою функцию. И мы выполним свою – поможем нашим ребятам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посидеть с детьми и принести продукты: волонтеры #МЫВМЕСТЕ на Алтае теперь помогают семьям мобилизованных

В Алтайском крае волонтеры #МЫВМЕСТЕ оказывают помощь семьям мобилизованных (подробнее)