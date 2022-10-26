В установленные графиком сроки

На конец октября было установлено несколько опор, которые обеспечат надежность будущей конструкции Фото: Виталий БАРАБАШ

Совсем скоро в краевую столицу прибудут металлоконструкции, которые станут основой для нового путепровода. Представители подрядной организации - Барнаульского дорожно-строительного управления - уже побывали на заводе производителя и дали положительное заключение. В октябре они вели работы по устройству буронабивных свай, которые обеспечат надежность и долговечность будущей конструкции.

В активной стадии

На конец октября было установлено несколько опор, которые обеспечат надежность будущей конструкции. Всего их будет 22. Затем предстоит укрепить грунтовое основание.

Как рассказал «КП» - Барнаул» заместитель руководителя ДСУ № 4 Денис Попрядухин, работы по переносу сетей связи, тепло- и энергоснабжения уже завершены. В активной стадии - сооружение новых фундаментов. Он пояснил, что пришлось демонтировать ростверк (фундамент) старого путепровода.

«Пока на участке для первой опоры демонтируем старый конструктив, параллельно выполняем работы по устройству буронабивных свай на месте будущей четвертой опоры. В течение десяти дней завершим и перейдем на оставшиеся опоры. После устройства буронабивных свай на всех четырех опорах выполним укрепление грунтового основания», - пояснил Попрядухин.

Выдержит сто тонн

До конца года подрядная организация намерена не только установить новые опоры, но и выполнить монтаж балок пролетных строений. В ближайшее время подрядчик ожидает поступления металлоконструкций с завода «Тюменьстальмост», которые станут основой для нового путепровода. Представители барнаульской дорожной организации уже побывали на заводе-производителе и дали положительное заключение, проведя предварительный тщательный осмотр и технический контроль.

Напомним, мост на Новом рынке закрыли для движения транспорта 21 мая 2022 года. Дорожники намерены сдать полностью реконструированную, а вернее заново построенную, конструкцию в ноябре следующего года.

По данным, собранным барнаульскими историками, мост в районе нынешнего Нового рынка изначально строили в 1914 году под гужевые повозки, когда вдоль Барнаула прокладывали железнодорожные пути. Укрепили конструкцию в начале 70-х годов, после запуска трамвайного сообщения. «Вероятно, проектировщики в то время не могли предположить, что в городе будет столько личного и общественного автотранспорта. А в 90-х годах путепровод просто перестал выдерживать транспортный поток и уже тогда требовал глобальной реконструкции», - полагают краеведы.

Автор: Анна Камалова