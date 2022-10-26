Семьям мобилизованных из Барнаула предоставили льготы

Фото: предоставлено администрацией г. Барнаула
Уже почти месяц, как в Барнауле открыт кол-центр, специалисты которого оказывают помощь семьям мобилизованных. На днях в мэрии подвели промежуточные итоги его работы.
По словам заместителя председателя организационно-контрольного комитета, начальника отдела по работе с обращениями Натальи Синельниковой, на сегодняшний день поступило уже больше 200 звонков. Больше всего родственников мобилизованных интересует вопрос льгот и гарантий для семей призванных военнослужащих, юридическая помощь по части оплаты кредитов и ипотек, а также бытовые моменты.
- Все обращения находятся на особом контроле и оперативно отрабатываются администрациями районов города и профильными комитетами, - подчеркнула Наталья Синельникова.
Работа ведется персонально по каждому обращению. Так, к примеру, из бытовых проблем самыми актуальными на данный момент являются вопросы предстоящей зимовки, а это обеспечение углем, дровами, кому-то необходимо в кратчайшие сроки завершить ремонт, утеплить жилье и многое другое.
Благодаря поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которое он подписал на днях, получится решить немало проблем, касающихся детей мобилизованных. В частности, дошкольники получат право внеочередного зачисления в детские сады по достижении 1,5-летнего возраста (при наличии свободных мест), а также родителей освободят от платы за посещение детских садов. Вячеслав Франк в свою очередь поручил разработать порядок, регламентирующий предоставление данной льготы.
Школьников с 1-го по 11-й классы теперь должны обеспечивать бесплатным горячим питанием. Данный вопрос также находится в работе по поручению главы города.
Отдельного внимания заслуживает работа с пожилыми родственниками и инвалидами. По новым правилам они смогут получать социальные услуги во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи в приоритетном порядке.
Кроме того, члены семей мобилизованных могут воспользоваться правом на получение профессионального и дополнительного профобразования. Им также должны оказать помощь в трудоустройстве, а если потребуется юридическая помощь по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, то они должны получить ее бесплатно.
Важно отметить, что было дано дополнительное разъяснение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей: в момент предоставления семьям иных мер социальной поддержки эти деньги не будут учитываться в составе дохода.
Телефоны кол-центров по работе с семьями мобилизованных:
- Комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула - (3852) 37-17-82
- Железнодорожный район - (3852) 62-56-21
- Индустриальный район - (3852) 47-51-35
- Ленинский район - (3852) 54-43-86
- Октябрьский район - (3852) 24-96-22
- Центральный район - (3852) 63-16-96
- Время работы: в будни с 8.00 до 17.00
Пункты сбора помощи в Общественных приемных партии «Единая Россия»:
- Железнодорожный район: пр. Строителей, 24
- Индустриальный район: ул. Георгиева, 12
- Ленинский район: ул. Юрина, 194а
- Октябрьский район: ул. Союза Республик, 34
- Центральный район: пр. Социалистический, 63
- Поселок Южный: ул. Чайковского, 19
- Телефон: +7 (3852) 62-76-98
- Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00
Пункт сбора Совета женщин при главе города Барнаула:
- Адрес: пр. Ленина, 148
- Контактные телефоны: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461, 8-903-072-9805, 8-913-266-6923
- Время работы: будни с 10.00 до 15.00