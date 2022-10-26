Семьям мобилизованных из Барнаула предоставили льготы

Фото: предоставлено администрацией г. Барнаула

Уже почти месяц, как в Барнауле открыт кол-центр, специалисты которого оказывают помощь семьям мобилизованных. На днях в мэрии подвели промежуточные итоги его работы.

Бытовые вопросы

По словам заместителя председателя организационно-контрольного комитета, начальника отдела по работе с обращениями Натальи Синельниковой, на сегодняшний день поступило уже больше 200 звонков. Больше всего родственников мобилизованных интересует вопрос льгот и гарантий для семей призванных военнослужащих, юридическая помощь по части оплаты кредитов и ипотек, а также бытовые моменты.

- Все обращения находятся на особом контроле и оперативно отрабатываются администрациями районов города и профильными комитетами, - подчеркнула Наталья Синельникова.

Работа ведется персонально по каждому обращению. Так, к примеру, из бытовых проблем самыми актуальными на данный момент являются вопросы предстоящей зимовки, а это обеспечение углем, дровами, кому-то необходимо в кратчайшие сроки завершить ремонт, утеплить жилье и многое другое.

Льготы на детей

Благодаря поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которое он подписал на днях, получится решить немало проблем, касающихся детей мобилизованных. В частности, дошкольники получат право внеочередного зачисления в детские сады по достижении 1,5-летнего возраста (при наличии свободных мест), а также родителей освободят от платы за посещение детских садов. Вячеслав Франк в свою очередь поручил разработать порядок, регламентирующий предоставление данной льготы.

Школьников с 1-го по 11-й классы теперь должны обеспечивать бесплатным горячим питанием. Данный вопрос также находится в работе по поручению главы города.

Образование и трудоустройство

Отдельного внимания заслуживает работа с пожилыми родственниками и инвалидами. По новым правилам они смогут получать социальные услуги во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи в приоритетном порядке.

Кроме того, члены семей мобилизованных могут воспользоваться правом на получение профессионального и дополнительного профобразования. Им также должны оказать помощь в трудоустройстве, а если потребуется юридическая помощь по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, то они должны получить ее бесплатно.

Важно отметить, что было дано дополнительное разъяснение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей: в момент предоставления семьям иных мер социальной поддержки эти деньги не будут учитываться в составе дохода.

Справка «КП»

Телефоны кол-центров по работе с семьями мобилизованных:

- Комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула - (3852) 37-17-82

- Железнодорожный район - (3852) 62-56-21

- Индустриальный район - (3852) 47-51-35

- Ленинский район - (3852) 54-43-86

- Октябрьский район - (3852) 24-96-22

- Центральный район - (3852) 63-16-96

- Время работы: в будни с 8.00 до 17.00

Пункты сбора помощи в Общественных приемных партии «Единая Россия»:

- Железнодорожный район: пр. Строителей, 24

- Индустриальный район: ул. Георгиева, 12

- Ленинский район: ул. Юрина, 194а

- Октябрьский район: ул. Союза Республик, 34

- Центральный район: пр. Социалистический, 63

- Поселок Южный: ул. Чайковского, 19

- Телефон: +7 (3852) 62-76-98

- Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Пункт сбора Совета женщин при главе города Барнаула:

- Адрес: пр. Ленина, 148

- Контактные телефоны: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461, 8-903-072-9805, 8-913-266-6923

- Время работы: будни с 10.00 до 15.00