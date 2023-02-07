На Алтае взяточник получил несколько лет обязательных работ

Осужденных отправляют на уборку снега и мусора Фото: Олег УКЛАДОВ

Взяточник из Михайловского района Алтайского края не смог выплатить уголовный штраф, и был приговорен к 380 часам обязательным работам. Их он будет отрабатывать в лучшем случае, пару лет.

Изначально мужчину осудили по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере) и назначили внушительный уголовный штраф – 3,2 млн рублей. Причем выплачивать его он мог в рассрочку, на протяжении 60 месяцев.

«Приставы дали осужденному пояснение о том, что если он будет уклоняться от уплаты штрафа в установленный судом срок, то в этом случае пристав обратится с представлением о замене штрафа другим видом наказания», - сообщают в ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

На деле же все оказалось непросто: осужденный начал нарушать условия рассрочки и поэтому пристав был вынужден обратиться в Михайловский районный суд Алтайского края.

Судья рассмотрел представленные ему материалы и вместо штрафа назначил более строгое наказание – обязательные работы сроком на 380 часов. Однако строгое оно с точки зрения закона. Если сравнивать меры, то компенсировать 3,2 млн рублей осужденному пришлось бы пять лет и платеж в месяц в среднем составил бы около 54 тысяч рублей. С другой стороны, обязательные работы тоже могут растянуться не на один, а то и не на два года.

Согласно уголовному законодательству, в день осужденный может отрабатывать не больше четырех часов и в свободное от работы (учебы) время. При этом надо учесть, что этот вид наказания не оплачивается, то есть взяточник должен успевать работать, чтобы обеспечивать себя и должен найти время, чтобы принести пользу обществу. А она в свою очередь заключается в благоустройстве. Как правило, нарушителей направляют именно на этот вид работ.

«В основном всегда это уборка улиц, подметание, уборка снега, мусора», - поясняют в службе судебных приставов.

Если же по какой-то причине осужденный откажется отрабатывать (или не сможет), что и в этом случае есть побуждающие к активным действиям методы:

«В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы», - гласит уголовный кодекс.

Так что можно легко расстаться со свободой. При этом расчет пребывания за решеткой применяется следующий: один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

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