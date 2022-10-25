Незаконный лайфхак? Барнаульцы «задом» пытаются объехать утренние пробки

Пробка на улице Кулагина в Барнауле Фото: Анна Перевощикова

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда опаздываешь на работу или какое-то срочное мероприятие и тут, как назло, встреваешь в пробке. После начала реконструкции моста на проспекте Ленина такие заторы на дорогах стали привычными. Но не все водители готовы мириться с новой реальностью и изобретают фантастические «лайфхаки» по объезду пробок. Законны ли такие маневры – в материале «Комсомолки».

После закрытия путепровода основная нагрузка легла на проспект Калинина. «Выйти» на проспект можно несколькими путями – один из них ведет через территорию строительного магазина «Арсенал». Поначалу мало кто знал про эту дорогу: когда я рассказывала про «лайфхак» таксистам, они аж светились от счастья – выезжаешь на Кулагина, стоишь пару минут на светофоре, затем сразу под мост на Калинина, а оттуда –в центр, минуя пробку. Но со временем про маршрут узнали многие и теперь, пока стоишь в пробке на Кулагина в утренние часы, можно успеть накраситься, прослушать 40-минутный плейлист и бог еще знает что.

Однако некоторые водители точно считают себя умнее других: пока автомобили стоят в пробке на правой полосе, другие – едут по встречке. Есть и те, кто двигается по левой полосе задним ходом – якобы так не считается нарушением. Особенно забавно наблюдать, как одна машина решает поехать «задом», а другая прямиком по встречке. Сидишь и гадаешь, не «поцелуются» ли они.

«Комсомолка» решила выяснить, насколько такие маневры законны. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, данный вопрос стоит на контроле Госавтоинспекции.

- Хоть задним, хоть передним ходом они будут двигаться, но это будет нарушением КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, - рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по Барнаулу Александр Мороз.

Всего за девять месяцев этого года было составлено 760 протоколов по таким нарушениям. В ГИБДД подчеркнули, что патрульные машины не могут следить за движением на участке Кулагина круглосуточно, но контроль будет усилен.

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