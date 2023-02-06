Специальные соцвыплаты медикам в Алтайском крае 2023: кому положены и когда перечислят

С января в России ввели специальную социальную выплату для медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

С января этого года в России ввели специальную социальную выплату отдельным категориям медработников. О том, кто и когда получит деньги в Алтайском крае, рассказали в региональном минздраве.

Кто получит выплату?

Новую выплату в Алтайском крае, как и в России в целом, получат медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц. Кроме того, в списке работники станций и отделений скорой помощи.

Сумма выплат разная, она составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Например, медсестры и фельдшеры отделений и станций скорой медицинской помощи получат 7 тысяч рублей, врачи отделений и станций скорой медицинской помощи – 11,5 тысяч.

В минздраве добавили, что новую выплату могут получить только работники государственных учреждений здравоохранения.

Как и когда перечисляют деньги?

Деньги перечисляют на основании данных из медицинских организаций. Там составляет электронный реестр сотрудников, которые имеют право на получение соцвыплат и направляют данные Социальному фонду.

Медикам не нужно самими звонить в фонд или лично подавать заявление. Соцвыпату перечисляют в течение 7 рабочих дней после того, как работодатель представляет список сотрудников. Деньги придут на банковский счет работника или на карту «Мир», реквизиты которой указали. Крайний срок получения выплаты за январь – 27 февраля.

Добавим, что, если в первом квартале этого года сотруднику, который имеет право на получение соцвыпалаты, деньги не пришли, то он получит их во втором квартале.

В Алтайском крае выплаты на общую сумму 763,5 тысяч рублей уже получили 90 медработников.

Где можно уточнить информацию?

Полную информацию о том, кому положены социальные выплаты и сколько они составляют, моно найти на сайте Социального фонда России.

Кроме того, в алтайском отделении фонда и минздраве региона работают телефоны горячих линий. Специалисты готовы ответить на все вопросы о социальных выплатах медикам. Звонки принимают по номерам:

– 8 (800) 600-00-00 – единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, – 8 (3852) 62-43-53 – минздрав Алтайского края (понедельник-четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14).

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