Накануне концерта в Altai Palace исполнительница успела насладиться красотами Горного Алтая. Фото: скриншот с t.me/seryabkina

Певица, экс-солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина накануне побывала на Алтае. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в своем Telegram-канале.

Судя по всему, певица решила совместить приятное с полезным: и поработала, и отдохнула. 4 февраля она дала концерт в Altai Palace, где заглянула и в казино, которое находится на территории развлекательного гостиничного комплекса. Рискнула ли сама Серябкина сыграть пару партий, точно неизвестно, но поп-дива выложила фотографию с фишками на игровом столе и подписью: «Не теряйте».

Накануне концерта в Altai Palace исполнительница успела насладиться красотами Горного Алтая. Первыми снимками на фоне заснеженных гор певица поделилась еще 31 января. Серябкина выложила в соцсетях видео, как пьет шампанское с видом на горы и как катается по чистому льду Телецкого озера. На опубликованных фотографиях в бежевом теплом костюме она легла на застывшую гладь водоема и предстала перед камерой в нескольких ракурсах.

Отметим, что певица отдыхала в горах Алтая совсем недавно, осенью 2022 года. Уже тогда она планировала вернуться зимой.

Ранее на Алтае отдыхала другая популярная персона - журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она делилась с подписчиками в соцсетях более откровенными снимками. Теледива предстала в темно-красном бикини, закрывающем лишь интимные части тела.

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