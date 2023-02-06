Рухнут ли цены на жилье в 2023 году: прогноз барнаульских экспертов по недвижимости

Стагнации на рынке недвижимости нет Фото: Анна Усик

Пожалуй, самый актуальный квартирный вопрос сейчас - произойдет ли падение цен на жилье в 2023 году после запредельного прошлогоднего взлета? Некоторые эксперты прогнозируют спад стоимости. Что будет происходить на алтайском рынке недвижимости, рассказали местные риэлторы.

О ситуации на рынке недвижимости

- Ситуация на сегодняшний день стабильная. Ни замирания, ни ажиотажа нет. На вторичном рынке жилье продается и покупается. Что касается новостроек, то инвесторы и покупатели ждут старта продаж новых жилищных комплексов, - говорит Марина Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края.

С ней согласен и барнаульский риэлтор Даниил Корягин:

- Действительно, по сравнению с началом 2022 года ситуация на рынке недвижимости более-менее выровнялась. Банки снизили ставки, проявляют лояльность при одобрении ипотечного кредита.

О ценах

- На данный момент цены на жилье в Барнауле находятся на максимальной отметке. Однако в 2023 году прогнозируется спад стоимости квадратных метров как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом не стоит ждать, что завтра жилье резко подешевеет. Снижение цены будет происходить плавно и в разумных пределах – примерно тысяч по 50 в месяц, - предполагает риелтор Ольга Курочкина.

Падение цен, прежде всего, связано с тем, что люди в большинстве своем не хотят покупать жилье по завышенным ценам, соответственно, спрос падает.

- Например, типовая двухкомнатная «хрущевка» в Барнауле стоит сейчас более 3,5 млн рублей. Это необоснованно высокая цена. Спрос вряд ли будет расти, - говорит собеседница.

В свою очередь, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края Марина Ракина говорит о том, что продавцы, несмотря на то, что выставляют высокую стоимость, готовы торговаться:

- Если мы говорим про вторичный рынок, то цена там корректируются за счет торга. Продавец может выставить квартиру, ориентируясь на рынок, может даже завысить цену, но приходит реальный покупатель и предлагает торг. Что касается первичного рынка, то цены, конечно, выше, чем на вторичное жилье, и застройщик эти цены держит.

Эксперт считает, что для падения цен оснований пока что нет:

- Сегодня нет ни одного фактора, который говорил бы нам о том, что у людей не будет мотивации покупать, - говорит Ракина.

- Государство оказывает всестороннюю поддержку с помощью разных программ, банки тоже не остаются в стороне. Например, можно направить материнский капитал на первоначальный взнос. Если будут обеспечены инструменты для покупки, то будет и покупательский спрос.

Первичка или вторичка?

По мнению Ольги Курочкиной, сейчас наиболее востребовано вторичное жилье, потому что новые квартиры имеют высокую стоимость за квадратный метр. В настоящее время застройщики не так активно распродают квартиры, как это было, например, осенью. Если цены на вторичное жилье начнут падать быстрее, чем на первичное, то застройщикам ничего не останется, кроме как снижать стоимость за квадратный метр.

- Цены на «первичку» подскочили еще в пандемию. На это повлияло множество факторов – закрытие границ, скачки валюты, повышение стоимости стройматериалов и т.д. Но даже при повышении стоимости нельзя сказать, что рынок недвижимости полностью замер. Люди все равно искали варианты. Да, банки какое-то время игрались со ставками, но сейчас пришли к адекватным условиям, - поясняет Даниил Корягин.

- История помнит, как в один из кризисов застройщик распродавал квартиры дешевле, чем в начале стройки. Считаю, что на сегодняшний день «первичку» брать не стоит, но если очень хочется квартиру в новостройке, то нужно следить за рынком и ждать, - советует Курочкина.

- Тут всё зависит от того, какую цель преследует покупатель. Если речь идёт о том, чтобы жить здесь и сейчас, то однозначно надо брать жилье на вторичном рынке. Это квартиры с ремонтом, с бытовой техникой. Если же речь идет об инвестициях, то конечно первичный. Это тот объект, который с каждым новым этапом строительства будет дорожать. У вторичного рынка регулятором являются продавцы и покупатели, а у первичного - экономика и застройщики, которые предлагают новые креативные проекты, - добавляет Марина Ракина.

Об ипотеке

По мнению риелторов, ставки на ипотеку по сравнению с началом прошлого года снизились, но не настолько, чтобы их можно было назвать выгодными. И все же люди покупают квартиры в кредит, потому что растет и стоимость аренды жилья, и лучше уж переплатить банку за свое, чем отдавать деньги, так сказать, в пустоту.

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