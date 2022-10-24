В Алтайском крае введен базовый уровень готовности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в соответствии с указом Президента РФ создан оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в пятницу, 21 октября, губернатор региона Виктор Томенко провел первое заседание штаба.

В состав оперштаб вошли главы органов правопорядка и безопасности, члены краевого правительства, а также руководители органов власти.

По словам Томенко, на федеральном уровне были приняты значимые решения, президент подписал указ о введении различных уровней готовности в регионах. Так, в Алтайском крае введен базовый уровень готовности. В связи с этим главы субъектов РФ получили дополнительные полномочия.

- Первые основные решения и планы действий уже приняты, и они реализуются. Речь идет о том, что мы продолжаем работать в обычном режиме, так как для Алтайского края определен базовый уровень готовности. Но по некоторым объектам критически важной инфраструктуры дополнительная работа по усилению мер безопасности уже сегодня проводится нашими специальными службами, межведомственными комиссиями и руководством непосредственно этих предприятий и объектов, - отметил Виктор Томенко.

Со слов губернатора, в первую очередь большое внимание будет уделено местам массового пребывания людей. Контроль коснется социальной сферы, экономики и транспорта. Это основные направления, по которым будет усилена работа.

Заседания штаба будут проходить каждую неделю, губернатор призвал органы власти обращаться в штаб по решению всех возникающих вопросов и вносить свои инициативы на рассмотрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованным на Алтае помогли решить спорные ситуации с предоставлением кредитных каникул

Об этом сообщила министр соцзащиты региона (подробнее)