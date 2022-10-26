В пещере жили отец и дочка: ученые составили «генетический портрет» алтайских неандертальцев

Исследование посвящено социальной организации и генетическим отношениям Фото: Олег УКЛАДОВ

Группа международных ученых составила первый «генетический портрет» неандертальцев, живших в алтайских пещерах около 50 тысяч лет назад. Работа опубликована в журнале Nature. Как оказалось, древние люди жили небольшими и семейными сообществами.

Все предыдущие исследования геномов неандертальцев были посвящены истории популяции, а также их взаимосвязи с современными людьми. О том, какая была социальная организация и генетические отношения в их обществе, почти ничего не было известно. Теперь ученым удалось изучить половой состав и сплоченность неандертальского общества. Отмечается, что специалисты использовали генетический материал неандертальцев из двух среднепалеолитических стоянок в Республике Алтай: 11 особей из Чагырской пещеры и две из пещеры Окладникова.

Ученые извлекли из костей и зубов неандертальцев обрывки ДНК, которые и использовали в исследованиях. Изучая генетический материал, биологи пришли к выводу, что на стоянке обитала именно семья неандертальцев. При этом ее члены жили и умерли примерно в одно и то же время.

- Мы впервые документируем семейные отношения между неандертальцами, включая пару отца и дочери, - уточняют ученые.

Помимо дочки и отца в пещере жили и родственники второй степени. Среди них есть, вероятно, двоюродный брат девочки, а также родственница женского пола. Ее возраст не удалось определить, поэтому женщина могла быть как бабушкой, так тетей или сестрой.

Также анализ хромосом помог определить, что в пещере проживало больше родственников мужского пола. Из этого можно сделать вывод, что неандертальцы «вступали в браки» с женщинами из других племен.

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