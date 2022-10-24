Баскетболисты «Барнаула» встретили московскую «Руну» радушно, но отпор дали

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

Баскетболисты «Барнаула» в минувшие выходные принимали на своем паркете «Руну» из Москвы – одну из сильнейших команд мужской Суперлиги.

Несмотря на это, почти две с половиной четверти прошли примерно на равных: где-то сильнее были гости, где-то по итогам игрового отрезка показатели оказывались лучше у подопечных Олега Тена, как бы то ни было, явного лидера не было.

А вот в третьей четверти у «горожан» произошел невероятный провал: поначалу они вроде держались, да и счет был равный, но вскоре в буквальном смысле слова все началось валиться из рук. В итоге «Барнаул» набрал только 11 очков, в то время как «Руна» накидала на 27.

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

Отдельную благодарность от болельщиков наши ребята получили за то, что окончательно не опустили руки. В заключительной четверти они бросились отыгрываться и даже немного сократили разрыв. К сожалению, он был слишком огромным, чтобы полностью сойти на нет – барнаульцы проиграли 20 очков – 73:93. Но все же за характер парней стоит похвалить. Да, им достался сложный соперник, да, не все получилось, но они проводили оперативную оценку и бились до последнего.

По мнению главного тренера баскетбольного клуба «Барнаул» Олега Тена, прошедшая игра дала ему новую пищу для размышлений. В принципе, даже в поражении есть положительные моменты.

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вы сами все видели, игра сложилась из двух разных по содержанию половин. Первый вывод: мы можем играть на равных с любой командой Суперлиги. Но чтобы побеждать команды уровня «Руны», нам нужно чуть больше сил, энергии, ротации. Мастерства где-то не хватает, но к настрою ребят нет никаких вопросов. Думаю, с каждой новой игрой мы будем выглядеть еще лучше, – говорит специалист. – Мы на правильном пути, но работы предстоит еще очень много. Нужно лучше работать в защите. Нападение у нас «подвисает» во второй половине. Будем думать, искать внутренние ресурсы для усиления игры. Молодежь, которая выходит на одну-две минуты, должна использовать каждую секунду по максимуму. Насколько команда принимает и понимает мои идеи? Баскетбол такая игра, в которой все решают игроки на площадке, их исполнительское мастерство, какие бы идеи не внушал им тренер. И если, например, не забивать из-под кольца или не подбирать мяч в борьбе, то никакие идеи, схемы не будут работать.

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

Следующая игра БК «Барнаул» состоится на выезде 31 октября. В Ижевске наша команда сыграет с БК «Купол-Родники».

Дома же коллектив можно будет увидеть только через месяц.

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Барнаул" -"Руна" Фото: Олег УКЛАДОВ

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