В декабре в театре покажут постановку «Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом сезоне Алтайский театр драмы удивит зрителей яркими постановками как на основной, так и на экспериментальной сцене. В афише – «Маленькие трагедии: "Скупой" и "Сальери"», «Алиса в Зазеркалье», «Авиатор» и другие спектакли. Рассказываем, какие премьеры увидят жители региона и почему их не стоит пропускать.

Впервые в театре драмы представит спектакль доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК Михаил Тумашов. 2 ноября на экспериментальной сцене зрители увидят спектакль-драматическое исследование «Маленькие трагедии: "Скупой" и "Сальери"». В постановке заняты молодые выпускники АГИК.

– В новом сезоне зрителей ждет встреча с уже известными режиссерами, недавно вошедшими в авторский пул Алтайской драмы. С работами некоторых, например, Артема Терехина, они знакомы по эскизу «Исход» во время недавней творческой лаборатории «На100ящее время». Имена других, таких как Дмитрий Огородников, уже значатся на афише театра («Дни нашей жизни»), – подчеркивают в театре.

В декабре в театре покажут постановку «Алиса в Зазеркалье» Дмитрия Огородникова. Спектакль будет особенно интересен юным зрителям.

Есть в афише и другие новинки. Уже в январе Артем Терехин начнет репетировать спектакль по известному роману Евгения Водолазкина «Авиатор».

– Масштабный замысел истории ХХ века через призму воспоминаний авиатора Платонова будет реализован к марту, когда намечена премьера, – рассказали в театре драмы.

В мае Дмитрий Огородников представит «Свадьбу Кречинского» по пьесе Сухово-Кобылина. Эта постановка станет ярким завершением сезона.

Важным содержанием 101-го сезона будет планирование предстоящего в 2024 году Второго всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Василия Шукшина «Здравствуйте, люди!».

К 95-летию писателя театр планирует подойти с двумя фестивальными программами – уже опробованной традиционной и новой программой документального Шукшина. Программа, основанная на использовании для создания спектаклей личных и официальных документов, публицистики и рабочих записей, станет альтернативной основной программе фестиваля, основанной на литературном творчестве. В театре пояснили, что программа задумана как постоянно действующая Шукшинская лаборатория, в которой будут участвовать музеи и филологи-шукшиноведы Алтайского края.

Ранее мы рассказывали, что 101-й сезон алтайского государственного театра драмы открылся спектаклем «Антигона» по пьесе Жана Ануя. Режиссер постановки – Николай Реутов, знакомый зрителям, прежде всего, как хореограф спектаклей. Подробнее об этом спектакле можно прочитать здесь.

Кроме того, мы писали, что в декабре в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина впервые покажут спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова. Постановка известного режиссера Римаса Туминаса идет почти пять часов и в ней задействованы ведущие артисты.

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