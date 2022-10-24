Ветер завывал зверем и крушил крыши и деревья. На Алтае устраняют последствия непогоды

Разбушевавшийся ветер в очередной раз наломал дров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На Алтае дорожные и коммунальные службы устраняют последствия сильного шторма, который устроил погром на улицах городов и сел в ночь на 23 октября. Разбушевавшийся ветер в очередной раз наломал дров.

- Я проснулась от страха. Во дворе жутко завывало и гремело, - рассказывает Александра, жительница села Фирсово Первомайского района. - Порывом ветра сорвало крышу на недостроенной беседке, железные листы изогнулись в дугу.

В Барнауле стихия ломала деревья, крушила столбы, торговые палатки, остановки. В пригороде и на некоторых улицах краевой столицы из-за порывов линий электропередач отключался свет.

Порезвилась стихия и в Бийске. Ветер срывал кровли на гаражах, вырвал рекламный щит на ул. Больничный Взвоз, разрушил балкон на пятиэтажке в районе вокзала, свалил дерево на автомобиль и поломал антенное оборудование на улице Ленина.

В Рубцовске порывами ветра были снесены крыши двух многоэтажек на проспекте Рубцовском и улице Пролетарской.

- Электричество уже восстановили в микрорайоне Благодатное, посёлках Черницк, Мохнатушка, Центральный, а также по улицам Анатолия, Короленко и Пролетарской, - сообщают в администрации Барнаула. В краевой столице и в других населенных пунктах Алтая работа по устранению последствий непогоды продолжается.

Подсказка КП

Телефоны диспетчерских служб Барнаула

- Железнодорожный район – (3852)62-56-95;

- Индустриальный район – (3852)47-51-83;

- Ленинский район – (3852)54-44-49;

- Октябрьский район – (3852)24-74-98;

- Центральный район – (3852)63-08-25;

- Единая дежурная диспетчерская служба города - (3852)29-91-88.

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