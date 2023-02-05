Жительница Барнаула ведет дневник о жизни с 12 хаски и одним чехословацким влчаком

Влчаки - это добрые собаки, которые очень привязаны к хозяевам Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Не так давно в соцсетях я наткнулась на онлайн-дневник своей знакомой из Барнаула, которая занимается ездовым спортом. У Анастасии Нечаевой живут 12 хаски, а не так давно появился еще и… влчак. Нужно сразу сказать, что это не волкособ и не домашний волк, а собака. Но увидев такое чудо на улице, точно подумаешь, что хищник из леса вышел! «Комсомолка» поговорила с хозяйкой влчака и узнала об особенностях породы.

Кусю, как его ласково называет хозяйка Анастасия Нечаева, всего восемь месяцев. По документам влчака официально зовут «Яровит с Вольчей реки», а в семье имя дали попроще – Кусь Забочок.

- Мне хотелось собаку-компаньона, который будет ходить со мной в горы. Это должна была быть средняя или крупная собака, выносливая, без проблем со здоровьем, с плотной шерстью, умная и главное, ориентированная на хозяина, чтобы не убежала. Хотелось кого-то аутентичного, брутального. Выбирали среди разных пород, последними были ненецкая лайка и влчак. С лайкой возникли проблемы при доставке, а влчаки находились у нас в Барнауле, - рассказала жительница Барнаула Анастасия Нечаева.

Согласно истории, данная порода появилась в результате скрещивания немецкой овчарки с карпатским волком. Такая собака выводилась для участия в войсковых спецоперациях, но в итоге получила применение в поисково-спасательной и защитно-караульной службе, пастушьей работе, охоте и так далее. Официально порода не относится к волкособам, которых не так давно разрешили отстреливать госохотинспекторам в Алтайском крае.

- По глупости думала, что он входит в список потенциально опасных пород, поэтому долго смотрела на помёт волчаков в местном питомнике и не решалась взять. Спросила у заводчицы, оказывается, что влчак не входит в этот список и не является гибридом - это не волкособ. Порода входит в группу пастушьих и скотогонных собак, - подчеркнула Анастасия.

Однако от волка у породы остались некоторые повадки. К примеру, охотничий инстинкт: Кусь постоянно пытается что-то украсть у хозяйки, а похищенное, клацкая зубами, тащит в свое логово. После успешной кражи хищник начинает громко и протяжно выть. Особенно полюбились Кусю яблоки!

Со слов Анастасии, влчаки - это добрые собаки, которые очень привязаны к хозяевам, поэтому их не рекомендуется держать в вольере. Но и в квартире одного влчака не оставишь, так как со скуки, пока хозяин на работе, пес начинает крушить все на своем пути. Идеальным местом для такой собаки станет частный дом.

- Но к другим людям он относится настороженно. Если начинают лезть, Кусь рычит. Это нормальная реакция - собака показывает дискомфорт, он не хаски, который любит всех вокруг и готов всех зализать. Но кусать или нападать на людей на нейтральной территории он не будет, - добавила девушка.

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