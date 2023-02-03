На Алтае школьный повар пойдет под суд из-за плохого винегрета

Злополучную капусту квасили прямо в школьном пищеблоке. Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай

В Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за винегрета, которым школьный повар накормил детей.

Следствие установило, что 15 ноября 2022 года в Чергинской общеобразовательной школе на обед детям подали ничем не примечательный винегрет. В обычной жизни настоящий кладезь витаминов, поскольку все ингредиенты варятся в кожуре, а соответственно, микроэлементы остаются внутри. А соленые огурцы, которые также присутствуют в классическом рецепте, имеют молочную кислоту – это натуральное антивирусное средство. В общем, школьники должны были получить настоящую порцию витаминов, а по итогу заработали отравление.

– Повар допустила нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое инфекционное заболевание 30-ти учащихся, добавив при приготовлении пищи продукт, не проходивший лабораторных исследований и содержащий бактерию, - сообщают подробности дела в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Речь идет об обычной капусте: ее вырастили на участке при школе и заквасили прямо здесь, в пищеблоке. Позже, специалисты проводившие исследование, обнаружили в ней бактерию Yersinia enterocolitica. Через некоторое время после обеда дети почувствовали себя плохо. Медики диагностировали у них инфекционное заболевание. Тем не менее, их здоровью был нанесен легкий вред. Сейчас они уже чувствуют себя хорошо и их жизни ничего не угрожает.

Однако правоохранительные и надзорные органы подняли серьезную шумиху. Было допрошено около 70 свидетелей и потерпевших, в том числе 30 детей и подростков, провели 30 судебных экспертиз и выемку документации.

Расследование уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) продолжалось несколько месяцев. В настоящее время материалы направлены прокурору. Максимальная санкция, которая грозит 41-летней женщине, составляет до двух лет лишения свободы. Кроме того, ее могут лишить права заниматься своей деятельностью на некоторое время.

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