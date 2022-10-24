Выставка с ноткой ностальгии открылась в Барнауле

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Было же время!», - так и хочется сказать, попав на новую выставку Алтайского государственного краеведческого музея. Уголок, где можно поностальгировать, теперь есть и в Барнауле.

– Сто лет назад произошло событие, которое перевернуло историю не только России, но и всего мира. 30 декабря 1922 года Россия, Украина, Беларусь и Закавказье объединились, образовав Советский Союз, - рассказывают в музее. – Уже 31 год нет СССР, но есть люди, которые успели прожить большую часть жизни в другом государстве и по другим законам.

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

Бесспорно это значимый период и в мировой истории и в жизни многих наших соотечественников. Время, которое вспоминают с теплотой: дешевый лимонад, невероятно вкусное мороженое, домашние посиделки и многое другое. Увидеть то, чем жили наши деды и родители, можно на выставке «Привет из СССР».

– Эту выставку мы посвящаем тем, кто хочет поностальгировать или узнать, как жили тогда, - говорят в краеведческом.

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

На экспозиции представлены фотоснимки, марки, грамоты, музыкальные инструменты и многое другое из прошлого. Из 21 века можно будет окунуться в атмосферу 80-х годов века прошлого. За окном первомай, пора собираться, а отец как всегда пропадает в столярной мастерской…

Выставка сопровождается звуковым рядом, который добавляет особую изюминку.

Экспозиция «Привет из СССР» будет работать до 8 января 2023 года. Место проведения: ул. Ползунова, 39.

Справки и запись на экскурсии по телефону (3852) 205-143, 205-144

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет из СССР» Фото: Олег УКЛАДОВ

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