Деньги все-таки пахнут. Как четвероногие таможенники находят на Алтае банкноты, наркотики и взрывчатку

Несси умеет находить наркотические вещества и табачные изделия.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Немецкая овчарка по кличке Несси как и все другие собаки любит погрызть косточки, полакомиться колбасой и поиграть с мячиком. Однако в отличие от многих других домашних питомцев она еще и работает. Несси уже больше пяти лет несет службу в Алтайской таможне, и мимо ее острого нюха не пройдет ни одна посылка с запрещенкой.
Специализации собак
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В РФ нельзя пересылать по почте и ввозить оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные вещества, денежные знаки и другое. Зачастую злоумышленники идут на ухищрения, чтобы посылка с запрещенным содержимым без проблем проскочила таможню. Например, наркотики могут спрятать в капсулы из-под БАДов. Да, так можно обмануть человека, но не собаку.
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Барнаульском таможенном посту нам демонстрируют, как проходит досмотр. Среди кучи вещей Несси за считанные секунды находит ту самую коробочку, где под видом витаминок спрятан мешочек с запрещенкой. Она без лая зажимает упаковку лапами, показывая коллеге-кинологу находку.
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
– Она поставлена на наркотические, сильнодействующие вещества и на табачные изделия. Есть собаки, которые поставлены на поиск денежных знаков, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В общем-то, на все, что имеет запах, можно поставить собаку, - рассказывает Андрей Владимирович Боровиков, начальник кинологического отдела Алтайской таможни.
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Зачем измельчают кучу денег
Да, деньги обученные собаки тоже находят без труда. Андрей Владимирович показывает две большие увесистые шайбы красного и синего цвета – это измельченные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
– Пахнут ли пятитысячные и тысячные купюры по-разному, это надо спросить у Несси, - смеется кинолог. – Я думаю, что все-таки да, потому что краска разная все равно. А у собаки обоняние в десятки или даже сотни раз чувствительнее нашего.
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Для службы на таможне собака проходит трехмесячное обучение в специализированном центре. Затем она совершенствует свои навыки уже в процессе работы. За пять лет на таможенной службе Несси нашла уже сотни запрещенных веществ. Например, недавно в барнаульском аэропорту она обнаружила гарамалу. Это трава, содержащая наркотическое вещество «гармин».
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
«Это релакс»
Кинологи души не чаят в своих четвероногих коллегах. Иногда даже забирают к себе домой из вольера, если, например, ударят морозы. На вопрос, почему Андрей Боровиков выбрал профессию кинолога, он отвечает:
– Во-первых, это любовь к собакам, а собака – это релакс, на нее смотришь и отдыхаешь, расслабляешься. Второе – это сумасшедшая польза обществу и самому себе. Я удивляюсь, что за эту работу нам деньги платят, потому что получаешь неимоверное удовольствие, работая с собакой. И в конце концов, собака – это друг человека, это не выдумка. Человек может предать, собака – никогда. Мы с ними работаем, дружим и общаемся.
Барнаульский таможенный пост.
Фото: Олег УКЛАДОВ
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