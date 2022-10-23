Алтайский росгвардеец пошел за грибами и задержал агрессивного «черного лесоруба»

Все произошло в окрестностях села Троицкое Фото: Предоставлено Росгвардией

В Алтайском крае сотрудник отделения вневедомственной охраны по Троицкому району старший прапорщик полиции Сергей Климко смог задержать «черного лесоруба», которого заметил, когда пошел за грибами. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Мужчина был в отпуске и решил сходить за грибами в березовую рощу, расположенную в окрестностях села Троицкое. Когда росгврадеец оказался в лесу, то услышал звуки бензопилы и падающих деревьев в глубине массива. Сбор грибов пришлось отложить, правоохранитель решил найти «черного лесоруба».

Перед этим росгвардеец по телефону сообщил о незаконной рубке в районный отдел полиции и вызвал к месту происшествия следственно-оперативную группу.

– Профессиональное чутье не подвело Сергея, он сумел быстро обнаружить место незаконного поруба деревьев. Внезапное появление сотрудника вневедомственной охраны владелец мотопилы встретил очень агрессивно, но настойчивость и решительность росгвардейца заставили правонарушителя немедленно прекратить противоправные действия, – подчеркнули в ведомстве.

Вскоре в лес приехали полицейские, которые взяли «черного лесоруба» под стражу. Подозреваемый – 56-летний местный житель. У него изъяли инструменты и грузовик, который был заполнен дровами. Сумму причиненного ущерба предстоит установить правоохранителям.

Сергей Климко Фото: Предоставлено Росгвардией

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай будут судить преступную группу за рубку пихт на 19 млн рублей. Всего по делу было допрошено 20 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз и больше 10 обысков. На имущество обвиняемых в сумме 5 млн рублей наложили арест. Им грозит до семи лет лишения свободы.Подробнее об это можно прочитать здесь.

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