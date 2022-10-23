В Республике Алтай состоялась первая отправка мобилизованных

Мобилизационные мероприятия проходят в Республике Алтай в штатном режиме Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

В субботу, 22 октября, в Республике Алтая прошла первая отправка мобилизованных. Проводить бойцов в дорогу пришли тысячи человек. Среди них были не только взрослые, но и дети, пишет пресс-служба правительства региона.

Провожающие и мобилизованные собрались в Горно-Алтайске на территории Парка Победы. Перед ними с речью выступил глава региона Олег Хорохордин.

– Уважаемые земляки, сегодня на ваши плечи легла тяжелая, но благородная миссия по защите Родины, ее суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Я уверен, что вы, потомки воинов-победителей, освободивших мир от фашизма, с честью выполните свой долг, – сказал он.

Глава региона также пожелал жителям Республики Алтай служить достойно, профессионально, выполнить все поставленные задачи и обязательно вернуться домой.

– Помните, что дома вас ждут. Можете быть твердо уверены, что вашим семьям будет оказана вся необходимая помощь. С Богом и скорейшего вам возвращения» – подчеркнул Олег Хорохордин.

На мероприятии дети прочитали письма поддержки бойцам на русском и алтайском языках. Кроме того, мобилизованным передали письма, которые написали для них школьники Республики Алтай. После этого военнослужащих под «Марш Славянки» проводили в автобусы, которые доставят их до пункта встречи пополнения.

По информации властей, мобилизационные мероприятия проходят в Республике Алтай в штатном режиме. 23 октября пройдет отправка еще одной группы жителей региона.

Напомним, власти Республики Алтай приняли решение о введении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей жителям, призванным в рамках частичной мобилизации. Деньги выделяют из республиканского бюджета. Кроме того, министерству труда, соцразвития и занятости населения региона поручили закрепить социального работника за семьей каждого мобилизованного, добровольца или контрактника, чтобы держать с ними оперативную связь, узнавать все нужды и потребности и оперативно помогать.

Ранее мы писали о том, что депутат алтайского госсобрания Денис Шубин отправился в зону СВО по собственному желанию. Об этом рассказал на сессии Эл Курултая спикер парламента Артур Кохоев.

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