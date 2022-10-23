Сломанные деревья, сорванная подсветка и упавшие остановки: последствия непогоды в Барнауле

Рухнувшее дерево повредило балконы. Фото из группы "Инцидент Барнаул"

Ночью и утром в воскресенье, 23 октября, Барнаул находился во власти непогоды – в городе бушевал ветер. Местами были особенно сильные порывы. Как результат – упавшие остановки и поврежденные деревья. Последствиями стихии жители краевой столицы поделились в группе «Инцидент Барнаул».

Сильные ветер повалил автобусные остановки в разных районах Барнаула. Один остановочный павильон упала в районе пересечения улиц Ядринцева и Кирова, другой - на пересечении улиц Попова и Гущина. О пострадавших не сообщается. В комментариях барнаульцы шутят, что в городе начался сезон лежащих остановок.

Ветер доставил неудобство и жильцам ЖК «Адмирал» в краевой столице. Там порывы частично соврали подсветку дома.

- Минувшей ночью наблюдали как "теплый октябрьский ветерок" треплет за окном оторвавшуюся порывом ветра ленту подсветки дома, - пишут горожане.

Кроме того, упавшее дело повредило три балкона дома на улице Юрина, 225. На фотографиях с места происшествия видно, что они получили заметные повреждения. Есть ли пострадавшие среди жильцов многоэтажки, не сообщается.

По информации синоптиков алтайского Гидрометцентра, днем 23 октября в Алтайском крае будет дуть юго-западный ветер с переходом на западный 15-20 м/с, местами порывы достигнут 25-28 м/с. В региональном управлении МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и деревья, не прятаться от сильного ветра около стен домов, потому что возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания.

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