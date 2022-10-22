Глава Алтая подписал указ о создании оперштаба по обеспечению базового уровня готовности

Олег Хорохордин. Фото: правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал документ о создании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности в регионе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, членами штаба стали представители исполнительных органов власти и федеральных ведомств.

- Этот штаб, созданный в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, станет координационным органом, обеспечивающим проведение мероприятий по защите жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также удовлетворение потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, - отметил Олег Хорохордин.

Также он будет координировать такие задачи, как обеспечение общественного порядка, охрану значимых объектов. По решению штаба может устанавливаться особый режим работы некоторых объектов.

Первое заседание пройдет в ближайшее время.

Напомним, 19 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в новых регионах России (ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) военного положения, также в ряде регионов ввели средний уровень реагирования и режим повышенной готовности, а в остальных – базовый уровень реагирования.

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