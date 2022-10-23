В Барнауле студент юрфака пойдет под суд за серию ловких краж

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Студент юридического факультета одного из ВУЗОв Барнаула совершил серию краж из строительного магазина Леруа Мерлен.

Молодой человек ходил по огромному маркету с тележкой, куда складывал дорогой и дешевый товар. Затем новоявленный Остап Бендер менял штрих-код дорогого строительного инвентаря на штрих-код более дешевого товара, и второй возвращал обратно на полку. После этого покупатель спокойно отбивал чек в кассах самообслуживания, выходил к автомобилю, где его ждал знакомый. В тот же или на следующий день ловкач приезжал в ломбард и сдавал в упаковках новенькие дрели, наборы инструментов и другие достаточно дорогие вещи, купленные «по дешевке».

- И так продолжалось несколько раз в течение августа,- рассказала «Комсомолке» Екатерина Воронина, помощник прокурора Центрального района. - На шестом эпизоде, как свидетельствуют материалы следствия, охраннику от продавцов поступило сообщение о том, что идет не полностью оплата товара.

Сотрудник службы безопасности, по словам Ворониной тут же подошел к покупателю, чья оплата товара вызывала подозрения, но ушлый студент юрфака его отбрил : «Чек я выбросил, останавливать меня вы не имеете права». После этого невозмутимо удалился.

Но и сотрудник охраны оказался не лыком шит. По камере наблюдения отсмотрели машину, на которой подозрительный покупатель уехал и записали номера. Вскоре провели инвентаризацию товара, и выявили пропажу.

После оперативных действий полиции воришка, обучающийся на юрфаке, был задержан. В общей сложности обвиняемому удалось похитить строительных инструментов на сумму свыше 120 000 рублей.

- В ходе расследования уголовного дела криминальный изобретатель вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, а также возместил причинный строительному магазину ущерб,- сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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