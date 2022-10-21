После жарких выходных в Алтайском крае резко похолодает

Возможен мокрый снег Фото: Вера Березовская

На выходных, 22 и 23 октября, на Алтайский край обрушится волна тепла, однако к началу новой рабочей недели резко похолодает. Подробнее о погоде в регионе «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

На предстоящих выходных в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с дождями различной интенсивности и усилением ветра. В субботу, 22 октября дожди пройдут местами в северных и в восточных районах, а днем в воскресенье, 23 октября, с прохождением фронтальных разделов осадки прогнозируют на большей части территории края. В регионе действует штормовое предупреждение.

«Начиная с северо-западных районов края дождь будет переходить в мокрый снег. Вероятны гололедные явления, отложение мокрого снега. Также усилится ветер», – отметила Наталья Кобякова.

При этом на выходных в регионе будет тепло благодаря выносу воздушных масс с юга. Ночью в субботу воздух прогреется до +4…+9 градусов, днем на Алтае ожидается +14…+19 градусов. Ночью в воскресенье столбики термометров покажут +7…+12 градусов, по северо-западу местами +1…+6 градусов. В дневные часы прогнозируют +12…+17 градусов, по северо-западу местами +5…+10 градусов.

Уже в начале следующей недели в Алтайском крае резко похолодает с прохождением атмосферных фронтов. В ночь на понедельник, 24 октября, ожидается 0…-5, а днем воздух прогреется только до 0…+5 градусов. По информации синоптиков, прохладно в регионе будет всю следующую неделю.

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В региональном управлении МЧС призывают автомобилистов соблюдать ПДД, быть внимательными во время поездок в непогоду.

– Настоятельно рекомендуется не нарушать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Перед тем, как отправиться в поездку, проследите за прогнозом погоды. Не стоит парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями, – подчеркнули в ведомстве.

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